Buque Rigel: familiares de los tripulantes piden información concreta

Los familiares de los tripulantes del fresquero Rigel, que en las últimas horas es buscado por Prefectura Naval, tras perderse mientras pescaba en el sur, se reunieron en la puerta de prefectura a la espera de novedades.

En diálogo con 0223, Julieta Fernández, pareja del marinero Daniel Rodriguez explicó que pasarán la noche en la sede de Prefectura hasta que les den una información concreta de lo que pasó por el barco. “No me voy a mover hasta que no me digan dónde está mi marido. Nos están dando vueltas desde hoy”, dijo

Julieta, además explicó que de ser necesario se trasladarán a Rawson para obtener información. “Lo único que me importa es que Daniel llegue bien y verlo”,

Por último, la mujer relató que su marido en varias oportunidades le había mencionado que los barcos en los que navegaba estaban “en muy malas condiciones” y que tenía miedo de que le pasara algo.