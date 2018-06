En un partidazo, Mar del Plata Club festejó en el Súper 12

Sporting (32): Federico Tehaux, Leandro Pizzolo, Rodrigo Collins; Ignacio Parietti, Federico Paruzzollo; Lucas Gasparri, Ignacio Castañon, Rodrigo Fernández Criado; Juan Varela, Gastón García Argibay; Juan Evangelista, Ignacio Roldan, Pedro Area, Federico Spinelli; Joaquín Pérez Maraviglia. Entrenador: Eduardo Etcheto.

Ingresaron: ST 0' Juan Dipace por Varela, 10' Lucas Lastra por Parietti, 20' Iván Ballesteros por Tehaux y 30' Martín Falcone por Pizzolo.

Mar del Plata Club (36): Nehemias Sívori, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Tomás Martín, Emanuel Mendizabal; Tao Romero, Bruno Palmisciano, Juan Montone; Rodrigo Iza, Tomás Catuogno; Pedro Hernández, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Leopoldo Branderiz. Entrenador: Rafael Urrutia.

Ingresaron: ST 5' Facundo Quiroga por Martín y 20' Tomás Katz por Bertozzi.

Tantos: PT 6' Try de Rodrigo Iza convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 10' Try Penal Mar del Plata Club; 13' Penal de Leonardo Sestelo (MDPC); 17' Try Penal Sporting; 22' Try de Nehemías Sivori convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 26' Try de Juan Ignacio Montone convertido por Leonardo Sestelo (MDPC); 36' Try de Lucas Gasparri (S). Parcial: Sporting 12 - Mar del Plata Club 31.

ST: 6' Try de Ignacio Parietti convertido por Gastón García Argibay (S); 14' Try de Rodrigo Fernández Criado convertido por Gastón García Argibay (S); 19' Penal de Gastón García Argibay (S); 26' Penal de Gastón García Argibay (S); 35' Try de Leopoldo Branderiz (MDPC). Resultado Final: Sporting 32 - Mar del Plata Club 36.

Tarjetas Amarillas: PT 6' Federico Tehaux (S) y 17' Emanuel Mendizabal (MDPC); ST 26' Facundo Quiroga (MDPC) y 30' Joaquín Pérez Maraviglia (S).

Árbitro: Pablo Casellas.

Cancha: Villa Marista.