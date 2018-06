Argentina ya está en Rusia y se perfilan los once para el debut

Fue un día importante para la Selección Argentina. Porque además de conocerse el reemplazante de Manuel Lanzini en la lista de 23, que finalmente fue Enzo Pérez, Jorge Sampaoli dispuso una práctica de fútbol formal donde empezó a mostrar cuál podría ser el equipo que salga al debut mundialista el próximo sábado ante Islandia. Luego de eso, el plantel emprendió el viaje desde Barcelona a Rusia, para alojarse en la impresionante concentración de Bronnitsy, a 55 kilómetros de Moscú.

Las novedades más importantes del día, estuvieron en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Barcelona. Porque por primera vez, el entrenador paró un once contra once, y de un lado aparecieron los que parecen mejor posicionados para salir desde el arranque en el debut ante Islandia. En los puestos que más dudas generaban, Wilfredo Caballero le habría ganado la pulseada a Franco Armani por el arco, mientras que el centrodelantero sería Sergio Agüero, en desmedro de Gonzalo Higuaín. El lugar del lesionado Manzini, sería ocupado por Maximiliano Meza.

No hubo demasiadas sorpresas respecto a lo que se venía manejando, pero sí confirmaciones. Más allá del pedido popular y la campaña mediática a favor del arquero de River, Sampaoli apuesta a la lógica y le daría la titularidad a Caballero, que tiene más convocatorias en las espaldas y fue titular en el choque ante Italia en la última gira de marzo. Además, lo que parecía un hecho también salió a la luz, que a Javier Mascherano lo ven mejor que a Lucas Biglia y el subcapitán tendrá un lugar entre los once, algo poco probable en la previa de la cita ecuménica. Otro duelo lleno de paridad y con nombres importantes, era el del delantero. Y el "Kun" Agüero sacaría una leve ventaja a Higuaín y, de no mediar inconvenientes, estaría desde el arranque el sábado 16 a las 10 de la mañana de nuestro país.

El equipo que probó Sampaoli en la mañana española fueron: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano y Giovani Lo Celso; Maximiliano Meza, Lionel Messi y Ángel Di María; Sergio Agüero. Luego ingresaron Gonzalo Higuaín por Agüero, Lucas Biglia por Mascherano, Eduardo Salvio por Mercado y Cristian Pavón por Di María. Estos cuatro, parecen ser las primeras opciones de recambio para el entrenador.

Tras esa práctica, en la que Ever Banega volvió a trabajar de manera diferenciada por una sobrecarga en sus gemelos, el plantel viajó hacia Rusia para ya hospedarse en la concentración nacional. El avión que trasladó a la delegación, con la lengua de los Rolling Stones porque es el transporte de la mítica banda británica en sus giras, aterrizó en Moscú y de ahí se fueron en micro hasta Bronnitsy, una pequeña localidad de 18 mil habitantes, a 55 kilómetros de la capital moscovita.