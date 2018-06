Los Menores van por el Argentino en Embalse Río III

Este domingo por la tarde, los Seleccionados Masculino y Femenino de la categoría Menores de Asabal, viajarán a la ciudad de Embalse Río III, Córdoba, en donde disputarán del martes 12 al domingo 17 de junio el IX Torneo Argentino.

Los varones, segundos preclasificados del certamen, se ubicarán en la Zona B y debutarán el martes a las 14 ante San Rafael, el miércoles a las 9 lo harán ante Río Negro y cerrarán la fase de grupos el jueves a las 10:10 ante Femebal. Luego se cruzarán con los equipos de la Zona A que son Mendoza, Misiones, Córdoba y Asociación Norte. Los dos primeros clasificarán a Semifinales y el resto disputarán la permanencia y los puestos del quinto al octavo.

Carlos Isern, entrenador del equipo junto a Julio Togni y Gastón Bugallo, comentó que "la preparación para este torneo fue especial, ya que con un muy buen criterio formativo de parte de la Asociación en Agosto del año pasado se comenzó a entrenar en la Preselección, se hizo un trabajo amplio de jugadores de todos los clubes, que vivieron entrenamientos diferentes, con objetivos como conocer un nuevo sistema, con más de 60 chicos en este proyecto hubo partidos amistosos en el mes de diciembre, con un concepto inclusivo, donde todos participaron".

Sobre las armas con las que cuenta esta camada, opinó que "tenemos un juego rápido, sorpresa, tratando bien la pelota y con intensidad, cuando no se puede jugar veloz tenemos una buena armonía sistemática en el ataque posicional, con criterio, continuidad de buen juego y apoyados en la técnica individual y el uno contra uno para jugar asociado". En cuanto a los rivales del grupo, formuló que "la zona es muy dura, conocemos a Femebal pero no hay imposibles, el año pasado ya se le ganó en esta categoría, con mucho respeto pero creemos que los objetivos altos hay que plantearlos, San Rafael conocemos de su nivel, no hay que subestimar a nadie, Río Negro viene creciendo en los últimos años, ya lo vimos en los torneos de clubes. Nuestro objetivo es llegar lo más alto posible".

El entrenador del Club Defensa de Tandil explicó que "la característica de esta categoría es que los chicos son muy permeables a los aprendizajes, hay una evolución de un mes a otro, cuando empezamos el año pasado los chicos actuaban de una manera y ya este año era diferente, en todos los clubes la evolución fue muy importante, están muy atentos a las indicaciones y tienen muchas ganas de progresar".

Por su parte el representativo femenino de Atlántica se ubicará en la Zona B como preclasificado número 3 y debutará el martes a las 15:10 ante Asbal, el miércoles enfrentará a Lagos del Sur a las 10:10 y culminará ante Femebal el jueves a las 10:10. Luego se cruzarán con los equipos de la Zona A que son Mendoza, Río Negro, Córdoba y Asociación Norte. Los dos primeros clasificarán a Semifinales y el resto disputarán la permanencia y los puestos del quinto al octavo.

Cecilia Martínez, una de las entrenadoras junto a Agustina Eberwein, contó que "la preparación para el torneo fue atípica por diversas cuestiones (cambios en el cuerpo técnico/ falta tiempo), así y todo el comenzar a sistematizar aspectos como las concentraciones optimizaron la preparación al Torneo Argentino. Contamos al comienzo del proceso con un grupo de 40 jugadoras, lo que habla del crecimiento de nuestra liga en las categorías formativas. Fue muy difícil la selección final de jugadoras porque el nivel fue realmente superador, esperamos reflejar el trabajo en buenos resultados". En cuanto al nivel del equipo, "Chela" opinó que "creemos que las armas que potencian al equipo son la velocidad en las transiciones de juego y las capacidades técnicas de las jugadoras (individualidades)".

Sobre los rivales de la zona opinó que "la idea es disputar cada partido como si fuese el último, sólo pensar en el rival de turno para preparar tácticamente el partido, tratando de bajar la ansiedad pensando sólo en el próximo paso que nos toque dar. El objetivo principal es formar un grupo unido en el cual cada miembro del equipo se sienta cómodo en su rol, partiendo de esa base confiamos en que los resultados se van a dar (en números lo que estamos buscando es subirnos al podio). Pensando además en que las jugadoras vivan una experiencia inolvidable".

Por último la entrenadora de Acha comentó que "personalmente me encanta la categoría porque las chicas vienen sin prejuicios (todo es nuevo y emocionante), además tienen mucha ambición de juego, lo que hace nuestro trabajo mucho más sencillo, incluso nos contagian las ganas de más".