Caída del consumo, vandalismo, alquileres por las nubes e inseguridad: el combo que pone en jaque a la peatonal

La peatonal San Martín es mucho más que una simple arteria, es un ícono de Mar del Plata y en su aspecto diario se puede ver un resumen de realidad socio-económica de la ciudad. Cuando llega la crisis, la peatonal lo refleja de inmediato.

0223 salió a recorrer esta tradicional calle céntrica para evaluar algunos aspectos que preocupan tanto a comerciantes y vecinos como a las autoridades municipales: el vandalismo, la inseguridad, la caída del consumo y el precio de los alquileres.

Desde el municipio informaron que se aumentará el número de patrullajes en la zona para disminuir las acciones de violencia y vandalismo que se suceden. Según los comerciantes, “es cuestión de todos los días y desde Corrientes hasta Buenos Aires, cuando cae la tarde se pone pesado”.

Por otro lado, la caída del consumo es notoria en el popular paseo de compras, lo que en conjunción con alquileres exorbitantes, el tarifazo y los costos propios de un negocio, tornan casi inviable cualquier tipo de emprendimiento. En cada cuadra, los locales vacíos y cerrados se van incrementando. Sólo aquellos que cuentan con un local propio pueden funcionar con una rentabilidad aceptable.

Según Melina, de Fútbol Desing, local que se dedica a la venta de merchandising futbolero, "la verdad es que se ven bastantes situaciones violentas, hay peleas y robos. Si lo van a hacer (reforzar la seguridad de la zona), me parece bien”.

Con respecto a la caída del consumo, la trabajadora destacó que “hay muchísimo menos trabajo; la gente entra y pregunta pero nada más”. “Lo que pasa es que la temporada terminó antes de lo esperado y ahora anda muy poca gente”, explicó la joven.

Carolina, de la tradicional tienda Regalos San Martín, confesó que “acá, por suerte, toco madera, no nos tocó vivir algo así, pero hay zonas de la peatonal que son tierra de nadie. Se ve muy poca policía y los efectivos de la Policía Local no están preparados”. La comerciante añadió que tanto en ese local como en otros “tuvimos que empezar a cerrar antes, a menos que haya algo de gente y estiramos un poco”.

En relación a el trabajo, para Carolina “bajó muchísimo, justo ahora estamos de balance y no se puede creer. Anda poca gente y, si bien en mayo y junio hay una merma post temporada, esto es significativo. Te terminás gastando lo poco de diferencia que se había hecho en la temporada”.

Consultada por el valor de los alquileres, la mujer dijo que “muchos locales están cerrando, se están yendo. Lo que pasa que un alquiler en esta zona no baja de los 40 o 50 mil pesos y así no hay rentabilidad. Sólo los que somos propietarios desde hace muchos años podemos subsistir”.

Josefina, del local Drifters de venta de indumentaria urbana aseguró que “acá hay momentos en que no vemos ni un policía, espero que pongan más”. “Con lo que gana el intendente, podrían pagar una buena cantidad de agentes”, ironizó la vendedora al tiempo que resaltó que “hay muchas peleas, corridas y robos, es cuestión de todos los días”.

“Es recontra evidente la caída del consumo, de la mano de la suba de precios por el dólar”, relató Josefina ante la consulta de este medio. “Mayo y junio son más flojos pero no está entrando gente, no hay ventas, no podemos cumplir nuestros objetivos y es preocupante”, concluyó la joven.

Por último Silvina, cajera de pizzería La Mini, coincidió con las demás comerciantes: “La policía no se ve nunca, ni en verano, lo que si se ven son situaciones violentas constantemente”. La trabajadora resaltó que “también anda mucha gente pidiendo comida; algunos lo hacen con respeto y otros son violentos, nos insultan si no les damos”.