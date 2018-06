Enzo Pérez será el reemplazante de Lanzini

Era uno de los grandes candidatos y el más lógico. Más allá de que, en teoría, el jugador que se suma a una semana del Mundial y que quedó fuera de la lista original de 23, tendría menos posibilidades que el resto de jugar, llevar a Enzo Pérez le soluciona tiempos de adaptación a Jorge Sampaoli, porque el futbolista de River tiene un largo recorrido con la Selección Argentina y siempre dio la talla en los encuentros importantes que le ha tocado afrontar con la celeste y blanca. Por tal motivo, no es una sorpresa y está bien que sea el reemplazante de Manuel Lanzini, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha.

[SELECCIÓN MAYOR] El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria. pic.twitter.com/0mUb7ygs7r — Selección Argentina (@Argentina) June 9, 2018

"El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria", informó la Asociación del Fútbol Argentinoa (AFA) a través de su cuenta de Twitter. La oficialización terminó con las suspicacias y las especulaciones luego de un viernes de idas y vueltas e indefinición por parte del cuerpo técnico.

Está claro que el jugador de River no tiene características parecidas a Lanzini, pero eso no es problema. En lo que va de la preparación, Sampaoli comprobó que a Maximiliano Meza y Cristian Pavón no les costó entrar en el ritmo de los europeos y que Paulo Dybala también puede ser alternativa en ese sector, entonces, no necesitó reforzar esa zona y apostó al centro del campo, donde Ever Banega muestra algunas molestias físicas y no se sabe a ciencia cierta cómo va a llegar al inicio de la competencia.

Además, con tan poco tiempo por delante, la citación de Pérez ayuda porque no necesita tiempo de adaptación a la camiseta ni conocimiento de sus compañeros. El mendocino es parte del proceso desde el primer día, y fue pieza fundamental en el ciclo de Alejandro Sabella, siendo titular o primer recambio, estuvo entre los once en la final de Brasil 2014 ante Alemania, y fue uno de los puntos más altos del equipo. Además, es uno de los jugadores que mejor ha entendido a Lionel Messi en ese pedido de buscarle "socios" al "10" y quedó demostrado en el encuentro ante Ecuador que definió el pasaje a Rusia 2018, donde ambos estuvieron en los primeros dos lugares del podio.

Obviamente, todos esos antecedentes no le alcanzaron para estar en la lista inicial, porque desde su vuelta a River lejos estuvo de encontrar el nivel que se le conoce. Pero con la Selección da un plus, conoce el terreno y puede ser una opción interesante si el técnico así lo dispone como volante por derecha o como interior por cualquiera de los dos lados.

Apenas se conoció la noticia, Enzo Pérez habló con TyC Sports y expresó que "quiero desearle lo mejor para la recuperación a Manu Lanzini. Lamentablemente me toca ingresar por la lesión de un compañero". De todas formas, no ocultó su felicidad por haber sido el elegido y aseguró "ahora tengo que despertar un poco del sueño". El jugador de River, que había comenzado un plan de entrenamientos el lunes tras regresar de unas vacaciones familiares en Brasil, fue avisado a las 9 de nuestro país y están terminando todos los trámites para que se tome un vuelo a Rusia, donde se sumará al plantel que viajará este sábado desde Barcelona, para hospedarse en el Bronnitsy Training Center, el búnker argentino a 55 kilómetros de Moscú.