Adrián Barilari regresa a Mar del Plata para presentar “Canciones Doradas”

Adrián Barilari regresa a Mar del Plata, será el próximo sábado 7 de julio a las 23 en la sala Teatriz de Diagional Pueyrredón y Bolívar. Las entradas se encuentran a la venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.

El músico, conocido como uno de los integrantes de la banda Rata Blanca, sale de gira con su disco solista Canciones Doradas, grabado en el año 2007.

La producción está compuesta por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el setlist programado para esta gira, los espectadores podrán disfrutar de temas como "I still have found" de U2, "Lo haremos a mi modo" de Lenny Kravitz, "Como yo nadie te ha amado" de Bon Jovi, "Doblando la curva" de Creedence, "I do it for you" de Bryan Adams, "Shook me all night long" de AC/DC y "Bad Love" de Eric Clapton, entre otros covers. Por supuesto, dirá presente el tema que lo lanzó a la fama como "Mujer amante".

En esta primera etapa de la gira, Barilari estará presentándose en Rosario, Río Grande, Ushuaia, Olavarría, San Nicolás, San Juan, Santa Fe, San Vicente, La Plata, Dolores, Mar del Plata, Córdoba, Rio Cuarto, Casilda, San Luis, Mendoza, Merlo y González Catán.