El crecimiento en Cadetes no se detiene

El fútbol femenino es una disciplina que crece día a día en Mar del Plata y Cadetes se convirtió en un punto de referencia para el desarrollo de las jugadoras. El “Tricolor” se coronó en el 2017 en la Sub 16 y en el último torneo apertura consiguió buenos resultados tanto en Sub 15 como en Reserva. Hace dos años eran doce jugadoras y se llegaba con lo justo a los partidos. Hoy el club cuanta con casi 50 futbolistas comprendidas en sub15, reserva e iniciación. El constante trabajo, una idea de juego, un apoyo entre las divisiones y el sentido de pertenencia que contagia el “Tricolor” fueron algunas de las claves.

El entrenador Julián Rouan realizó un balance del trabajo realizado en estos últimos seis meses por parte de las dos categorías. Para las más chicas, fue “soñado”, mientras que la Reserva pudo llegar a ser “potencia en poco tiempo”. “En Sub 15 tuvimos un equipo completamente nuevo, muchas de las chicas que han salido campeonas el año pasado pasaron a jugar en reserva, por la cual tuve que subir jugadoras que venían mejorando del semillero para poder completar y hacer dos categorías competitivas”, destacó.

Para esa división, en la que el trabajo es “importante” para el desarrollo, el semestre no tenía mayores objetivos que adaptarse a los espacios de juego y que las futbolistas con experiencia en el año anterior acompañen el crecimiento de las recién ingresadas al plantel. “Salió mejor de lo pensando, costó al principio, pero el amor al futbol y el ‘sentido de pertenencia’ de muchas chicas, hizo que el grupo contagie sus ganas y el proceso de enseñanza aprendizaje sea más rápido”, afirmó el técnico.

“Creamos una idea de juego cálida al espectador, nos faltan mejorar muchas cosas pero lo importante es que vamos por el buen camino. El tercer puesto es un mimo que tiene que servir para que entiendan que, si se lo proponen, van a estar siempre arriba, todo es cuestión de trabajo, constancia y sobre todo amor al fútbol. Los resultados sabemos que tarde o temprano llegan”, aseveró Rouan al respecto.

El proceso de la Reserva fue similar pero con mayor dificultad, ya que sólo siete jugadoras habían tenido experiencia en cancha de 11 (cuatro de Cadetes y tres refuerzos). “No pensamos que nos iba a ir tan bien, llegamos a la última fecha con chances de salir subcampeones en un torneo muy peleado desde lo futbolístico”, señaló el encargado de dirigir a las chicas. "Esta categoría se fue adaptando a la cancha de 11 con el paso de los entrenamientos y los partidos. Lo positivo al finalizar el torneo no fue sólo lo futbolístico sino lo grupal, la unión que lograron. Ambas categorías se apoyan mutuamente y saben a qué intentamos jugar. Cuando las cosas se dan así, los resultados pasan a segundo plano.

El objetivo mayor fue “unificar el fútbol femenino”, que “todas las jugadoras se sientan parte de cada resultado de la categoría”. En Cadetes, “entrenamos juntos, reímos juntos, caemos juntos y nos levantamos juntos”. Ahora, se dio lugar a una semana “recreativa” para dejar los entrenamientos formales, que se retomarán la próxima semana con la llegada de algunos refuerzos. Ya vendrá el tiempo de buscar amistosos para no perder inactividad.

“Vamos a dar pelea hasta el final, no me quedan dudas. Sigo pensando en el proyecto juvenil que tanto se identificó Cadetes, pero esta vez del lado femenino. Queremos ganarnos un lugar en base al juego, y creo que lo estamos logrando”, dijo Rouan y concluyó: “¡Que no pare!”.

Asimismo, Cadetes jugará un torneo que organiza la Conmebol, en conjunto con Boca. Tendrá una fase regional, luego una nacional y después un sudamericano en algún país vecino. “El año pasado estuve con su DT a cargo de la Selección de futbol femenino Sub 14. Este año se jugará el mismo torneo pero no se presentarán selecciones, sí equipos. Nuestro vínculo, sumado a la idea similar de juego y la buena relación entre las jugadoras de Boca y Cadetes, decidimos presentar un equipo fuerte y competitivo para jugar un certamen de este nivel”, informó el técnico del “Tricolor”.