La 9 de Julio aclaró que cumple con el pliego y apuntó al municipio: “Nunca pagó una factura al día”

En el marco del conflicto por la falta de recolección de la basura, desde la 9 de Julio informaron que la empresa “cumple con el pliego” y aclararon que lo último que cobraron fue lo trabajado en el mes de abril. “Se cumple con el pliego, eso está clarito”, sostuvo el empresario Claudio Fajre, en diálogo con 0223.

Mientras se desarrolla la audiencia en el Ministerio de Trabajo, que busca destrabar el conflicto, que desde 4 días padece la ciudad, Fajre se mostró sorprendido por las declaraciones del secretario de Hacienda Hernán Mourelle, que este martes sostuvo ante este medio que hoy comenzarían a depositarse los pagos adeudados. “No tenía esa novedad. Me das una buena noticia, esperemos que cumplan”, dijo.

Consultado acerca del respaldo económico que se le exige a la empresa de recolección a través del pliego de contratación, Fajre remarcó que “(la 9 de Julio) tiene respaldo, está clarito en el pliego. Hay que financiar un servicio completo y después unos 25 días para que te paguen la factura. Eso está todo cubierto”, señaló.

Y agregó: “En el caso que hoy comiencen a pagar, estamos hablando de la factura de mayo. Nosotros hicimos el servicio de mayo completo. También junio y no se cobró un peso aunque no se venció aún la factura. Junio se hizo completo y también lo pagamos a los empleados. Lo último que pagaron fue abril”, razonó.

¿Quieren que financiemos un servicio 3 o 4 meses?

“Acá se habla que `tienen que financiar´ pero, ¿hasta cuando tenemos que hacerlo?. ¿Está bien que en julio estemos cobrando mayo? ¿Parece que la empresa no es solvente, cuando estamos pagando un servicio de millones de pesos un servicio por dos meses completo?. ¿Quieren que financiemos un servicio 3 o 4 meses? El Municipio no pagó nunca una factura al día y no hablo sólo de este Intendente, sino de todos”, concluyó el empresario.