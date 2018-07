Docentes bonaerenses entregan un informe sobre la fumigación en las escuelas rurales

La ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (en cargo vacante) en la que se detallan los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales.

Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.

La problemática implosionó hace tres años, luego de largos años de reclamos y escasa visibilidad, con un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que registró en un colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas.

Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 (Almafuerte). La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”.

En ese distrito además surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, la joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.