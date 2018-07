¿Qué pasó?, pollos y huevos y Mourelle sigue en la mira de la UCR

Algo se quebró

El intendente Carlos Arroyo supo mantener una relación cordial con el líder camionero Hugo Moyano. Hoy, está a la vista, esa relación se quebró, pero no fueron pocos los que recordaron el episodio cuando el secretario general de Camioneros le “prestó” más de 20 millones de pesos al municipio para destrabar un conflicto similar a éste. “Hasta hizo abrir el Banco Provincia un sábado a la mañana”, recordaron allegados al líder gremial.

En aquel entonces un puente entre el municipio y el gremio era el titular de la Uatre, Gerónimo Venegas, buen amigo del jefe comunal, quien falleció tiempo atrás.

Ahora, el conflicto gremial escaló más que otras veces y para algunos tuvo su costado político. Algunos decían que el municipio quiso forzar el conflicto para obligar al gobierno provincial a que le envíe los fondos provenientes del gobierno nacional. “Los tiene trabados provincia”, aseguraban desde el municipio.

Sin embargo, la declaración del lunes del intendente, que acusó de “inadaptados” a los camioneros por la medida de fuerza, cambió esa situación. Y el jefe comunal se alineó a la pelea que lleva adelante Cambiemos a nivel nacional contra los Moyano.

En el medio de estas especulaciones, Mar del Plata, en medio de un fin de semana largo, estuvo cinco días sin recolección de residuos y la ciudad inundada de basura.

Revuelo por los pollos y huevos de Vilma

En la última sesión del Concejo Deliberante, se produjo un picante cruce entre la concejal radical Vilma Baragiola y la presidenta del bloque de ediles de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez.

Todo arrancó cuando la concejal pultista rechazó un expediente que convalidaba un decreto en el cual se reconoció el pago a la firma Argemar SRL por la adquisición de pollos y huevos para la secretaría de Desarrollo Social en el 2017. En ese momento, Baragiola estaba a cargo de esa dependencia.

“Es una picardía es que se compren pollos y huevos por $37.000 en forma directa que me imagino que no debe ser la cantidad que normalmente compra la secretaría de Desarrollo Social, porque estamos hablando de unos poquitos kilos de pollo y unos huevos”, lanzó Claudia Rodríguez.

Baragiola no se quedó callada y salió al cruce. “La gran picardía es que en otras gestiones ponían carteles en las puertas de los hogares para que los padres pudieran llevar la comida y los productos de limpieza; en la gestión hasta que me tocó estar a mí al frente, garantizábamos que el fresco y el seco y los productos de limpieza fueran comprados por el municipio y no por los empleados municipales o los padres de las criaturas que eran asiduos concurrentes a esos hogares”, dijo.

Y sostuvo: “Todos tienen el mismo derecho a alimentarse correctamente y no por justamente no tener papás o no tener hijos o no tener familiares directos que puedan sostener, quedar a la deriva y ser mantenidos por los mismos empleados municipales. Al menos yo no coincido con esa forma y entiendo que cada hogar debe tener los productos que necesita para poder desenvolverse correctamente”.

Ahora sí: Arroyo puede enviar el proyecto

Luego de prometer sumarse a la movida provincial para eliminar los impuestos que el municipio le cobra a las empresas prestatarias de luz y gas, el plan anunciado por el intendente Carlos Arroyo quedó en el olvido. Hace 10 días, ante una consulta de 0223, el intendente tiró la pelota afuera y dijo que, antes de avanzar, era necesario que el gobierno provincial en algunos cambios para que General Pueyrredon pudiera avanzar

Sin embargo, el jefe comunal desconocía que el mismo día que el pronunciaba esas palabras, el gobierno bonaerense publicaba en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires las modificaciones a la ley 11769, que le permiten a los municipios avanzar. ¿Enviará el proyecto Arroyo?

¿Fuego amigo? Coria vs Mourelle

Julio comenzó con las quejas de los contribuyentes a quienes les llegan boletas de las tasas tan difíciles de comprender en sus conceptos como con importes verdaderamente imposibles de hacer frente.

En ese sentido, la concejal radical Cristina Coria se sumó a los cuestionamientos que lanzó la oposición en los últimos días. “Si alguien piensa que voy a defender a los funcionarios del Ejecutivo con esta metodología, lo voy a defraudar. Por lo menos de mi parte voy a reconocer que esa información es sumamente confusa”, dijo la edil, quien reclamó: “Es necesario que sobre todo desde la Agencia de Recaudación Municipal, dependiente de la secretaría de Economía y Hacienda, se tome nota de la confusión que se ha generado con la emisión de las boletas. No alcanza con un mensaje de Whatsapp”.

“Las normas tienen que ser claras, los mensajes que emite el gobierno para instruir a los vecinos acerca de cómo debe cumplir con las mismas también deben ser claros, y lamentablemente debo decir que en este momento claridad es lo que está faltando”, sentenció Coria.

Veto en la mira

Tal como reveló 0223, el intendente Carlos Arroyo vetó una ordenanza, votada por unanimidad en el HCD, que establecía una línea telefónica de asesoramiento y apoyo en torno a la educación sexual.

Desde el Frente de Izquierda cuestionaron la decisión del jefe comunal. “Este veto traza una línea coherente muy clara por parte de una gestión antiobrera y retrógada”, afirmó el dirigente del Partido Obrero, Alejandro Martínez.

A continuación, consideró que “el veto es más que nada un pronunciamiento más de Arroyo por el obscurantismo y la negación de derechos a los trabajadores y la juventud”.

Martinez subrayó que “este veto a esta -muy limitada- ordenanza de refuerzo a la educación sexual es inseparable de su intento de pasar por encima los derechos democráticos y en especial las conquistas obreras y populares”.

“Los concejales deben insistir con la ordenanza e imponerla, como plantea la Ley, con otra votación”, reclamó el excandidato a intendente.

Las explicaciones, te las debo

Tras el revuelo que se armó en torno al veto, 0223 le preguntó al intendente por los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, el jefe comunal trajo más confusión, porque se refirió a cuestiones que nada tienen que ver con el proyecto aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante.

“No estaba previsto qué personal docente iba a realizar la campaña de educación sexual. Por ser docente, tengo mucha experiencia en el tema y estoy de acuerdo a favor de la campaña, que es necesaria. Hay que tener en cuenta, sobre todo los que hacen las disposiciones legales, es cómo se va a ejecutar, con qué docentes, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, la legislación nacional prevé la educación vial desde hace muchísimos años pero nunca se implementó: porque hay que tener disponibilidad de horarios, de lugares y si hay gente capacitada para dar clases”, puntualizó Arroyo.

“En este tema es muy delicada la cuestión, porque hay que contar con el permiso de los padres, ya que ciertos temas tienen un aspecto moral y religioso. Yo he hecho eso en mi escuela cuando era director, siempre pidiendo el consentimiento de los padres", sentenció el intendente.

Sin embargo, el proyecto de Ciano nada decía de talleres en las escuelas, sino que reclamaba una línea de teléfono gratuito y especialistas para responder consultas a través de redes sociales.

En alerta por la inseguridad

Es común que un tema tape el otro. Y que acontecimientos como el mundial de fútbol o discusiones determinadas, eclipsen los títulos de los medios al punto de que parezca que eso es de lo único que se habla.

Sin embargo, "en Mar del Plata existen otros problemas como es el del servicio de recolección de basura; además del desempleo -una cuenta pendiente de ésta y también de la administración anterior-; que con los recientes despidos en la Agencia Télam o los problemas en la confitería Boston, logran tener una mayor visibilidad", dijo el concejal massista Ariel Ciano sobre la situación local.

"Lo mismo ocurre con la inseguridad, uno de los flagelos que debe combatirse desde diversos ámbitos, porque la educación y alternativas como el deporte son la base de un futuro mejor como sociedad, pero al que hoy aún no hemos logrado llegar y por eso es que seguimos proponiendo ideas y soluciones no mágicas pero sí inmediatas para solucionar los problemas de la gente", agregó el edil opositor sobre el programa "Alerta Mar del Plata" que fuera aprobado en ordenanza por unanimidad, aunque aún está a la espera de su reglamentación.

Repudio

Desde el Concejo Deliberante están impulsando un proyecto de resolución con el objetivo de repudiar el fallo de la Cámara Federal de Casación que otorgó la prisión domiciliaria al represor Jorge Osvaldo Steding, condenado por el secuestro y muerte del dirigente Mario Abel Amaya.

“En el caso de Jorge Steding no hay ningún justificativo de tipo humanitario, lo reconocen los propios jueces firmantes de esa decisión porque Steding está absolutamente bien de salud, no tiene ningún problema que le complique su estadía en la cárcel. Solamente el hecho de cumplir 70 años para algunos jueces de la República le garantiza la posibilidad de irse a su casa en una decisión absolutamente impune”, manifestó el concejal Mario Rodríguez.

Y remarcó: “Este Concejo Deliberante así como lo hizo con el caso Etchecolatz deberíamos hacer una demostración de rechazo a esta decisión de la Cámara Federal de Casación que abre las puertas para que cualquier represor que cumpla 70 años automáticamente pueda transitar libremente por el país sin que tenga que pagar en las cárcel las atrocidades cometidas”.