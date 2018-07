Exigen al Concejo Deliberante la anulación de los nuevos aumentos de tasas

El Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular presentó una nota en el Concejo Deliberante para solicitar "la derogación de los aumentos arbitrarios dispuestos por el gobierno local para las tasas municipales" y exigir que se revisen y se "de intervención a los organismos de contralor provinciales, Tribunal de Cuentas y de permanente consulta local Unmdp".

"Ante el aumento excesivo de las tasas municipales y la liquidación del ajuste retroactivo, nos hacemos eco de cada familia de Mar del Plata y Batán que en este duro 2018 no pueden abonar los ya recurrentes tarifazos nacionales, y tampoco hacer frente a los montos de las tasas con el aumento dispuesto, que además no guarda relación con el valor de los inmuebles, y muchos menos guarda relación con respecto a los ingresos de los contribuyentes, que no registran esos incrementos", remarcan en el documento.

La agrupación pide al municipio que "se sincere" y "haga saber cuáles son los motivos reales de su desfinanciamiento". Las mujeres firmantes opinan que no son los vecinos la variable de ajuste a accionar, que, atosigados por los tarifazos de todos los servicios públicos y servicios privados esenciales, no pueden pagar los tributos locales.

"Las variables económicas de hoy son extremadamente preocupantes, pero conforme el concepto de la tasa, su naturaleza jurídica, no aceptamos bajo ningún punto de vista se pretenda convertir en deudores a las y los contribuyentes, en morosos por una determinación de tasa arbitraria respecto de un servicio que el municipio no brinda", señalan.

"Lo que en realidad desfinancia al Estado Municipal es la falta de respuesta en su política de gestión local, la falta de financiamiento del Estado Provincial, que generan pago de elevadas tasas de interés sobre servicios financieros, servicios financieros que esconden la ineficiencia del Estado que no sanea, se sobre endeuda, no ejecuta obras, no presta servicios, y no adecua los salarios de los trabajadores que directa o indirectamente dependen de él", concluyen en el comunicado.