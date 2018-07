ARA San Juan: para los familiares, la recompensa que proponía el Gobierno “no servía”

Este miércoles se oficializó la decisión del Gobierno Nacional de desactivar la recompensa de casi $100 millones que había ofrecido en febrero para localizar el submarino ARA San Juan, que desapareció el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes.

En tal sentido, 0223 consultó a Luisa Rodríguez, mamá del suboficial Ricardo Alvaro Rodríguez, que consideró que ese incentivo económico no era interesante para ninguna empresa.

“Esa recompensa no nos servía realmente, porque esa cantidad de dinero no era favorable. Las empresas que hacen estas búsquedas del navío, no les resulta conveniente por el enorme gasto que les significa esta búsqueda. Y la Armada trabaja al 50% de su capacidad y no tiene los equipos para este tipo de acciones. Es por eso que pedimos una contratación directa, que fue prometida en abril por el ministro Aguad. Todavía lo estamos esperando”, sostuvo

En ese punto recordó que anulada contratación directa de la empresa española Igeotest Geosciens S.L.”no tenía la experiencia necesaria en hallazgos sino en búsqueda de petróleo y encima estaba floja de papeles” y esperó a que la empresa estadounidense Ocean Infinity o la del empresario venezolano Hugo Marino “pueda comenzar a trabajar a través de una contratación directa”.

En relación al demorado tiempo de búsqueda, Rodríguez expresó que “actualmente las condiciones marítimas son desfavorables pero no sería un impedimento para la búsqueda porque se realiza bajo el mar a través de un ROV. Queremos que sigan buscando a nuestros muchachos por razones humanitarias”, expresó Rodríguez.