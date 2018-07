Barro, basura y roedores en Faro Norte

Una serie de fotos enviadas por un vecino a la redacción de 0223 da cuenta del deplorable estado en el que se encuentra la calle 69, entre 14 y 16, del barrio Faro Norte. “Calle intransitable, basura tirada por los vecinos, roedores y cuanta alimaña que hay merodean por acá”, describió Héctor Baigorria, en diálogo con 0223.

Según contó, hace más de un año que el sector se encuentra en esas condiciones y su principal preocupación es que, en caso de que nada cambie a la brevedad, no podrá siquiera sacar el auto de su casa; vehículo que utiliza para trasladar a su esposa discapacitada. “Ni pensar en llamar una ambulancia”, lamentó.

“Ya no se a que dependencia municipal recurrir; en todas me dicen lo mismo: ‘el reclamo esta hecho, ya van a ir’. Lo más irrisorio es que me cobran en tiempo, forma y con aumentos el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza”, expresó por último.