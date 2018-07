Once Unidos y Atlético Mar Chiquita, los primeros campeones del Apertura

En una gran jornada de voleibol, Once Unidos "B" y Atlético Mar Chiquita se consagraron campeones del torneo apertura femenino Copa "Héroes de Malvinas" en las categorías Sub 13 y Sub 15, respectivamente. El lunes feriado propició el nutrido acompañamiento de las familias que aportaron su calor y color a las definiciones que se disputaron en el polideportivo de Falkner y Roldán. Además, hubo festejos por la Copa de Plata.

Por la primera final en Sub 15, Atlético Mar Chiquita y Once Unidos "B" regalaron un vibrante partido. El equipo dirigido por Adrián Ferrín se adelantó 2-0 pero el conjunto entrenado por Santiago Tadey igualó y festejó 15-12 en tie break para levantar la copa. El tercer puesto quedó en manos de Balcarce Voley que venció 3-1 a IAE Club mientras que Once Unidos "A" ganó la copa de plata al superar a Cedetalvo.

En la definición de Sub 13, se vieron las caras Mar Chiquita y Once Unidos A. Fue triunfo para el elenco anfitrión en sets corridos (26-24, 25-15 y 26-24). IAE Club completó el podio con un 3-0 sobre Once Unidos B. A su vez, en Sub 17 la copa de plata se la llevó Once Unidos B.

Cabe recordar que la final de oro en Sub 17 y las definiciones de Sub 19 y primera división de la rama femenina se jugarán luego de las vacaciones de invierno ya que el club Mar Chiquita solicitó la postergación de los partidos (artículo 7 del reglamento de competencia) que incluyen a las mencionadas categorías porque una de sus jugadoras, Florencia Wolkowyski, se encuentra con la selección argentina menor disputando el Sudamericano U18 en Colombia.