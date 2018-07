Motochorro frustrado: robó una cartera pero tuvo que devolverla porque no le arrancó la moto

foto

Una mujer de alrededor de 50 años que caminaba por calle Los Andes casi San Martín fue sorprendida por un motochorro que le arrebató la cartera. Si bien el hecho es similar a otros que ocurren en los barrios de Mar del Plata, lo insólito de este caso es que el delincuente tuvo que devolverle las pertenencias a la víctima porque no pudo hacer arrancar la moto.

El episodio ocurrió alrededor de las 14 del domingo 1 de julio y quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda. En las imágenes se observa cómo que el sujeto la aborda sobre la vereda, le arranca la cartera y huye.

Sin embargo, la mujer lo persiguió y allí, en medio de gritos y forcejeos, detectó que el motochorro no podía encender el vehículo. Si bien toda esa situación no fue alcanzada por la cámara, testigos contaron que a esa altura, ya rodeado por vecinos que comenzaban a salir de sus casas para ver qué sucedía, el ladrón frustrado no tuvo más opción que devolver la cartera y escapar a pie del lugar.