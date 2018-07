Ahora, Boca-Alvarado se jugaría en Lanús

Que La Plata, que Formosa, que Mendoza, que Vélez, que Racing, que el Minella, que Lanús. ¿Será? Hasta que la empresa organizadora no lo confirme, seguiremos en el camino de las conjeturas, las suposiciones. Pero hoy, viernes 13 de julio, a sólo 18 días para el partido (1° de agosto), todavía no se oficializó la sede para el choque de 32avos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Alvarado. Entre tantas posibilidades, la que parece con más fuerza a esta hora es la "Fortaleza" granate, en el sur del Gran Buenos Aires.

Alvarado no tiene mucho que ver en esta historia. La disputa está entre Boca y Torneos, la empresa organizadora, que desde un principio pretendía ir a jugar al interior del país, por el dinero que ofrecen las gobernaciones para tener al bicampeón del fútbol argentino. Pero el club de la Ribera no quiso salir de Buenos Aires, al tener un rival de la provincia no tendría por qué hacerlo y empezó a presionar para que se juegue lo más cerca posible.

En ese contexto, el estadio Único de La Plata era el mejor escenario posible, el más cómodo para el "torito" y cercano para los de Guillermo Barros Schellotto. Pero el reducto de la ciudad de las diagonales está en pleno resembrado de su campo de juego y se tachó. Más allá del deseo de los marplatenses de que se dispute en el José María Minella, esa posibilidad nunca estuvo en carpeta porque el certamen se juega en cancha neutral y sentaría un precedente. Si bien no es la cancha de Alvarado, es donde los de Mauricio Giganti hacen las veces de local e iría por fuera del reglamento.

Al no haber otro escenario en distancias parecidas, la chance de que se juegue en Buenos Aires empezó a tomar fuerza y, la realidad, es que a los hinchas de Alvarado no les cayó tan mal. Cuando muchos se habían hecho la idea que sería en Mendoza (la que sonó con más fuerza y hasta se animaron a confirmar periodistas muy cercanos al "mundo Boca), la posibilidad de que se juegue a sólo 400 kilómetros, devolvió la sonrisa a muchos que reflotaron la ilusión de ser parte de un partido histórico.

Primero sonó Vélez, pero rápidamente se bajó porque no iba a ser en Capital Federal. Después, el "Cilindro de Avellaneda" pareció ser el escenario ideal y, otra vez, muchos se apuraron en darlo por hecho. Mientras tanto, desde Torneos hicieron "silenzio stampa" y lo único que hicieron fue desmentir cualquier tipo de confirmación. Pero este viernes, el estadio "Néstor Díaz Pérez" de Lanús cobró cada vez más fuerza y parece que será el definitivo.

De todas maneras, habrá que esperar. A este ritmo, el lunes podría ser la oficialización y, a partir de ahí, se conocerá cómo se dividirá el estadio, que cantidad de entradas le otorgarán a cada uno de los equipos y cuándo será la venta para los hinchas de Alvarado que se preparan para vivir un partido histórico.