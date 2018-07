Círculo y Kimberley se roban la atención de la quinta fecha

Todas las fechas tienen encuentros atractivos, que llaman más la atención en la previa y que después tienen que ratificarlo o no en los 90 minutos que duran los partidos. Pero esta nueva jornada de la Zona Campeonato, tiene el choque más esperado. En Nicanor Otamendi, se vuelven a ver las caras Círculo Deportivo y Kimberley después de la final de 2017 y la vuelta olímpica de los de Alexis Matteo en el "Guillermo Trama". También habrá juegos atrapantes en la Reválida.

Programa de partidos

Cancha de San Lorenzo

13hs. Los Andes/Batán vs. El Cañón (Héctor Sosa)

15hs. San Lorenzo vs. Los Patos (Marcelo Sanz)

Cancha de River

13hs. Racing vs. Libertad (José Luis Orellana)

15hs. River vs. Nación (Ariel Mustafá)

Cancha de Deportivo Norte

13hs. Unión vs. General Urquiza (Sergio Mella)

15hs. San Isidro vs. Argentinos del Sud (Gabriel Millas)

Cancha de Atlético Mar del Plata

14.30 Atlético Mar del Plata vs. Talleres (Sebastián Aquino)

Cancha de Al Ver Verás

14.30 Al Ver Verás vs. Banfield (Carlos Gerez)

Cancha de Quilmes

15hs. Quilmes vs. Deportivo Norte (Pablo Llona)

Cancha de Once Unidos

15hs. Once Unidos vs. Huracán (Franco Campagnoli)

Cancha de Independiente

15hs. Independiente vs. Boca (Manuel Debrina)

Cancha de General Mitre

15hs. General Mitre vs. Peñarol (Sandro Abboud)

Cancha de Kimberley

15hs. San José vs. Cadetes (Emiliano Cingolani)

En Nicanor Otamendi

15hs. Círculo Deportivo vs. Kimberley (Guillermo Nuesch)

Libre: Alvarado