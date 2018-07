Padres de chicos con discapacidad presentaron un amparo contra Ioma y buscan el apoyo de la comunidad

El pasado 11 de julio un grupo de padres y madres de chicos con discapacidad y que padecen complejas enfermedades, presentaron una acción de amparo contra Ioma, debido al recorte de prestaciones, situación que estalló a comienzos de este año y que afecta a millones de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires.

Este grupo de padres necesita el acompañamiento de la población: afiliados o no, que quieran sumar su firma y apoyo, a esta acción legal, que en caso de tener el visto bueno de la justicia, ayudaría a miles de familias.

“Somos mamás y papás que representamos a 50 chicos que padecen enfermedades raras y patologías muy complejas y que necesitan no menos de 5 o 6 profesionales que los asistan, entre fonoaudiólogos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, que demoran hasta 9 meses sin cobrar. Por esto, muchos lógicamente nos han abandonado y otros no aceptan la obra social porque sabe que no paga en término. Lo más grave que cuando sucede esto, la salud de nuestros hijos se deteriora aún más porque provoca daños la interrupción de su rehabilitación. Sus cuerpitos se empiezan a endurecer. Es muy malo para su salud”, sentenció Natalia Urraco, una de las mamás impulsoras de esta acción judicial.

Sobre la medida legal, Urraco consideró que “no hay antecedentes de una acción similar en la Provincia” y para ello “necesitan el apoyo de la población en general, sean afiliados o no, así como colegios de médicos, farmacéuticos, gremios, instituciones educativas. Mientras más seamos, el reclamo tendrá más fuerza. El beneficio será para todos”, razonó.

"Los anestesistas rescindieron el contrato con Ioma"

Por último, Urraco señaló que la situación que padecen los afiliados de Ioma es crítica: “Hace una semana los anestesistas rescindieron el contrato con Ioma, así que ante una operación, se debe pagar ese dinero de nuestros bolsillos y esperar un reintegro que pueden ser de hasta 9 meses. Gabriela Ciufarella fue una maestra que murió porque Ioma no le dio su medicación. No queremos que esta situación continúe, necesitamos que la Justicia nos dé una solución. Estamos viviendo prácticamente sin obra social”, se lamentó.

Cómo anotarse y sumarse al reclamo

Para sumarse a la iniciativa, los interesados pueden escribir al email: amparocolectivo2018@gmail.com

Hay que manifestar su voluntad expresa de adhesión detallando datos personales, y de corresponder: número de afiliado, Delegación de IOMA y localidad, números de trámites que motivan el reclamo.

De contar con una acción de amparo individual, consignar: Carátula del expediente y Organismo jurisdiccional en el que tramita con indicación del Departamento Judicial.