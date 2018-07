“The Wall” cumple 40 años y The End lo trae a Mar del Plata

La cita es el sábado 11 de agosto, a partir de las 21:30hs, en el Teatro Radio City del Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany, y las entradas ya se encuentran a la venta en boletería del teatro y a través de la plataformaPlateaNET.com

“The Wall”, editado en noviembre de 1979, es la undécima placa del grupo británico Pink Floyd. Un disco conceptual doble, que retrata en una ópera rock, la vida y el estado mental de una ficticia estrella de rock en decadencia. Desde la pérdida de su padre durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el abuso de sus profesores en la escuela, soportando a una madre sobreprotectora, el fracaso de su matrimonio, la adicción a las drogas, y todos los elementos que contribuyeron a su auto-aislamiento de la sociedad, simbolizado por “El Muro”.

“The Wall”, con éxitos como “Another brick in the Wall”, “Mother”, “Goodbye Cruel World”, “Hey You”, “Is there anybody out there?”, y “Comfortably numb”, entre otros, se consolidó como el segundo disco más exitoso de Pink Floyd, además de ser una de las placas más vendidas en la historia de la música. En el año 1982 además, tuvo su adaptación fílmica, una cinta de gran éxito dirigida por Alan Parker, y protagonizada por el vocalista de “The Boomtown Rats”, Bob Geldof.

La historia de “The End” comenzó en el año 1991, cuando los músicos realizaron su primer presentación en vivo buscando plasmar el espíritu de Pink Floyd, y tal fue la calidad con la que lo representaron, que los llevó de inmediato a colmar el Teatro Coliseo, de Capital Federal, y a solo 5 meses de su gran debut, lograron agotar las localidades del Teatro Gran Rex.

Con el correr de los años y los shows que realizaron, no solamente en Argentina sino también en el exterior, contando además con respaldo de la crítica especializada, lograron una repercusión internacional tal que los llevó a relacionarse con la reconocida cantante Durga McBroom, ex corista original de Pink Floyd, quien vino a la Argentina a participar de dos recitales de The End en el Gran Rex.