Círculo se lo empató a Kimberley y Quilmes volvió a la cima

No decepcionaron. Círculo y Kimberley animaban el partido más esperado de la sexta fecha de la Zona Campeonato y estuvieron a la altura. Fue casi todo del "dragón" en Nicanor Otamendi, lo tenía controlado con los tantos de Rondanina y Goiburu, pero un "golazo" de Martín Prado a 6' del final, le dio vida al "papero" que se fue con todo para adelante y el goleador Enzo Astiz, cuándo no, igualó de penal en la última jugada de la tarde. El que aprovechó fue Quilmes, que le dio vuelta el partido a Norte y quedó como único líder ya que San Isidro no pudo mantener esa condición al igualar con Argentinos del Sud. En la Reválida, pisó fuerte otra vez Cadetes, que venció 2 a 1 a San José y mira a todos desde arriba.

Resultados

Zona Campeonato

Circulo Deportivo 2 - Kimberley 2

River 0 - Nación 1

San Lorenzo 0 - Los Patos 0

Los Andes/Batán 0 - El Cañón 1

Unión 0 - General Urquiza 5

San Isidro 1 - Argentinos del Sud 1

Quilmes 2 - Deportivo Norte 1

Zona Reválida

San José 1 - Cadetes 2

Al Ver Verás 2 - Banfield 1

Once Unidos 1 - Huracán 1

Racing 2 - Libertad 0

Independiente 2 - Boca 1

General Mitre 0 - Peñarol 1

Atlético Mar del Plata 2 - Talleres 2