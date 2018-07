Organizaciones sociales cortan Luro e Yrigoyen: quiere trabajar y reclaman pagos adeudados

El MTR y distintas organizaciones sociales interrumpieron el tránsito de manera total sobre Luro –frente al Municipio- y le reclaman al Ejecutivo de Carlos Arroyo a que cumpla pagos adeudados y un acuerdo en el que según los manifestantes, se daría una serie de obras a las cooperativas sociales.

“Habíamos logrado en los 23 días de acampe una serie de acuerdos que hasta hoy, no se hicieron en su totalidad. Los compañeros pusieron el cuerpo en la calle, sufrieron de la lluvia y el frío pero parece que no valió de nada. Este acuerdo no fue verbal, se firmó un papel”, aclaró Marcos Carboni, referente del MTR, en diálogo con 0223.

En ese contexto, el dirigente explicó que uno de los motivos de la protesta radica en la falta de pagos a la Cooperativa A Trabajar. “Se hizo hace más de 30 días los trabajos pero ahora el Municipio dice que no tienen plata para pagarles. También hay un contrato de trabajo que todavía no lo firman, porque nos dicen que una obra social no les paga la obra. Nosotros necesitamos trabajar”, cuestionó Carboni.

Por último, no descartó la instalación de una gran carpa en la Plaza San Martín, si la Comuna no cumple con las distintas requisitorias.

“Con esta protesta, queremos que en la ciudad y en el país, vean que es mentira que la desocupación bajó, sino que se acrecienta: han cerrado fábricas, el conflicto de la Boston, el cierre de fábricas en el Puerto. Si no cumplen, estaremos plantando `La carpa de la desocupación y de la unidad de los que luchan´”, concluyó Carboni.