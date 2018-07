Mar del Plata se subió al podio con una goleada

Más allá de no haber logrado el ascenso, fue un buen torneo de las chicas de Mar del Plata. (Foto: Prensa AAMH)

La ilusión más grande se apagó el sábado, luego de la derrota ante Bahía Blanca, pero las chicas de la Selección Marplatense Sub 16 no se podían quedar con eso y tenían que recuperarse para salir a buscar el último escalón del podio en el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Y vaya si lo hicieron, no dejaron dudas, golearon 4 a 0 a Asociación de Sudoeste y finalizaron detrás de los finalistas y ascendidos Bahía Blanca y Tandil.

Los goles del representativo de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey fueron convertidos por Bianca Bruno, Delfina Gerula en 2 oportunidades y Juana Casias. Este resultado dejó a la "roja" con un lugar en el podio, y con mucha información para mejorar de cara al año próximo.

Delfina Gerula fue una de las goleadoras del torneo con 6tantos anotados

En la Final, Bahía Blanca supero a Tandil y se consagró campeón del la categoría y junto a las tandilenses, lograron el ascenso a la línea campeonato.