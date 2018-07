Alvarado sumó a Cristian Canuhé y toma forma

Se sigue armando Alvarado y empieza a tomar forma, primero para jugar ante Boca el 1° de agosto por Copa Argentina y luego para terminar de completar el plantel que disputará, a partir del 9 de septiembre, una nueva temporada del Torneo Federal A. Este lunes llegó a la ciudad y se sumó a los entrenamientos Cristian Canuhé, el volante mixto que esperaba Mauricio Giganti y que viene de jugar la última temporada en All Boys, donde fue socio y compañero de Darío Stefanatto en la mitad de la cancha.

El "torito" sabe que para dar pelea bien arriba, necesita juventud, dinámica pero, también, es importante la experiencia, en una categoría cada vez más complicada. Entonces, apuesta a un mix que le dé frescura y recorrido. Nacido en Toay, La Pampa, el 25 de agosto de 1987, Canuhé llega un con una vasta trayectoria y jerarquía probada en cada uno de los clubes donde estuvo. Ya sea en B Nacional, Primera División o en la máxima categoría del fútbol chileno, siempre fue utilizado y jugó muchos partidos.

Después de hacer inferiores en Lanús, su debut profesional fue en Defensa y Justicia en la principal división de ascenso de nuestro país en 2008 y ahí permaneció hasta 2010 donde jugó 31 partidos y marcó 3 goles. Rápidamente le salió la oportunidad de ir al fútbol de Chile y no la desaprovechó. En Audax Italiano mal no le fue, estuvo tres años en los que disputó 98 encuentros (3) y le llegó la chance de venir a Primera a nuestro país. Estuvo una temporada en Atlético Rafaela con 34 presentaciones (3 goles) y volvió a cruzar la cordillera para jugar en Audax. La vuelta fue otra vez a Argentina y defendió en 14 partidos la camiseta de San Martín de San Juan en 2015, para luego ir a Temperley y jugar 9 encuentros.

Sin temor a bajar de categoría, pero para sumar minutos y rodaje, fue a All Boys y se quedó dos años, puso la cara en una situación complicada del equipo de Floresta y vistió la camiseta albinegra en 58 oportunidad y marcó 6 tantos. En total, acumula 251 partidos y 20 goles, una cifra nada despreciable para un volante mixto que no juega tan cerca del área rival, pero que en circunstanias también se puede soltar y pararse como enganche.

Hasta el momento, los jugadores que trabajan con Mauricio Giganti en doble turno los lunes, miércoles y viernes, y en horario matutino con salidas los martes, jueves y sábados son: los arqueros Matías Degrá y Matías Quinteros; los defensores Martín Quiles, Germán Mendoza, Tomás Mantia y Emanuel Urquiza; los mediocampistas Darío Stefanatto, Francisco Molina y Cristian Canuhé; y los delanteros Brian Visser y Nicolás Trecco. Recordamos que Gonzalo Lucero sufrió un pequeño desgarro y se mueve de manera diferenciada. A ellos, hay que sumarle a los futbolistas de Primera Local que no realizan pretemporada porque están en competencia en la Liga Marplatense, pero están a disposición del entrenador.