El desesperado grito de un marinero al capitán del Dormeda: “¡Estás hundiendo el barco!”

El miércoles 11 de julio a la madrugada, el barco español Dormeda se hundió a 209 millas de Comodoro Rivadavia. Un muerto, un desaparecido y 25 marineros rescatados fue el saldo de un nuevo hundimiento que, según uno de los marineros, se produjo por una mala maniobra del capitán.

“¡Estás hundiendo el barco, concha tu madre!”, le gritó Santos, oficial de máquinas del barco español de la empresa Freiremar, al capitán de la nave.

Santos fue uno de los rescatados por el Beagle I, que encontró en el medio del mar una balsa salvavidas con ocho tripulantes del barco hundido. Allí grabó un video donde detalló todo lo vivido esa madrugada.

El oficial de máquinas explicó que el barco iba derecho, pero cuando intentó doblar “hace una escora”, es decir volcado.

“Yo rápidamente avisé al jefe de máquinas que avisara que estaba entrando mucha agua. Empiezo a hacer maniobras para tratar de enderezar el barco”, contó en el video casero, sin embargo aclaró que diez minutos después seguía entrando mucha agua. “Quisieron poner la tapa de emergencia, pero no pudieron por la presión del agua”, contó.

Según su relato, cuando subió a hablar con los marineros sobre lo que estaba ocurriendo pensaron que estaba haciendo una broma. “Durante ese tiempo no hubo un alerta de abandono del barco. El único que comunicaba esto era yo”, afirmó.

En ese momento, Santos decidió subir y hablar con el capitán de la nave. “Me pongo a su frente y le digo: ‘¡Estás hundiendo el barco, concha tu madre!’. Pero él me saca y sigue virando el barco”, explicó

Santos decidió bajar y despertar al jefe de máquinas a quien le faltaban 20 minutos para entrar de guardia. “Ve tu porque a mí no me hace caso”, le pidió, pero ya era demasiado tarde.

“Fue negligencia del capitán”, sostuvo Santos, quien luego relató el duro momento en que uno de los marineros cayó al mar y no pudo ser rescatado. “Nos pidió auxilio, pero no fuimos capaces. Estábamos levantando a otro marinero, cuando él gritaba. Le pedía al pariente que no lo dejara”, contó.