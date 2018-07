Micaela Barriga Naón volvió a sus orígenes tras un gran año en Europa

La basquetbolista marplatense Micaela Barriga Naón coronó un año magnífico en Europa. En su primera temporada en Murcia, ganó el campeonato universitario nacional con la UCAM y ascendió a la Liga 2 con el Club Jairis. Para cualquier amante del deporte sonaría tentador, a los 19 años, apostar de lleno a una carrera que empezó de semejante manera en España. Sin embargo “Mica”, decide dejar una enseñanza con sólo una respuesta: “Nunca pensé en vivir del básquet. Sé que el básquet me puede dar cosas, como por ejemplo la chance de estudiar una carrera universitaria en otro país. Eso para mí ya es vivir del básquet”.

Barriga Naón cursa psicología en la Universidad Católica de Murcia. Una carrera que piensa especializarla para ejercer como psicóloga deportiva, uniendo sus pasiones. La pasión por el deporte la lleva en la sangre: su padre es profesor de golf y su madre fue basquetbolista. Justamente por ella, arrancó con la pelota naranja.

“Empecé desde chiquita porque mi mamá conocía a Juan (Lofrano) y me anotó en el CADS, con los varones. Tenía mucha vergüenza al ser la única nena. Después los chicos terminaron siendo compañeros de secundario y amigos. Juan me enseñó los fundamentos del básquet. Y siempre fui la mimada, la princesita del equipo. Recuerdo los torneos de Open Sports. Yo solo corría y Juan me decía que la tire cuando la agarre”.

Hace cuatro años, la Asociación Marplatense de Básquet decidió crear una zona mixta en la categoría U15, para que puedan jugar las chicas y los chicos de manera competitiva. Micaela no llegó a tener esa chance y después del Minibásquet, tuvo que mudarse: “Jugar en el CADS con los varones hizo mi juego muy rápido. Además sabía desmarcarme a la perfección porque no tocaba tanto la pelota. Esas cualidades me sirvieron para desarrollarlas con las mujeres. Pasé a Peñarol que era el equipo que tenía femenino. Estuve hasta los 18 años y formé parte de las selecciones marplatenses y provinciales”.

Además fue Selección Nacional en formativas, y la base del “Milrayitas” en los torneos federales y la Superliga. Pero su sueño era cruzar las fronteras. Y Peñarol se ofreció como el trampolín perfecto para alcanzar lo deseado: “De chica quería estudiar y jugar afuera, al principio en Estados Unidos. Pero cuando tuve que decidir me convenció España. Un día me levanté y mis padres estaban viendo Real Madrid vs el Murcia de Campazzo. Ahí averiguamos si había equipo femenino, mandamos un video y me llamaron”.

Facundo Campazzo dejó una huella imborrable en el UCAM Murcia tras jugar allí, cedido por el Real Madrid. No sólo por su básquet, sino también por su calidad humana. En tal sentido, el Club Peñarol era de confiar para quienes recibieron las imágenes de una jugadora que prometía. “En la primera práctica no entendía nada. El entrenador gritaba las jugadas y no comprendía el léxico”.

El cordobés acobijó a la marplatense y su familia, aunque ya estuviese de regreso en el cuadro “Merengue”. Los invitó a una cena y se puso a disposición. Un gesto que los Barriga Naón valoran como un tesoro y que terminó de darle confianza a Micaela en su primer año. La confianza que permitió darle vuelo a su básquet. “Jugué el campeonato español de universidades con UCAM Murcia, donde salimos campeonas, y con el Jairis (club patrocinado por la universidad) ascendimos a la Liga 2 de España. Fue increíble”.

Micaela se emociona al verse parada en una segunda división de España, tan cerca del profesionalismo como nunca imaginó, pero ni eso la corre de su eje. Pensante, paciente y con la cabeza fría para tomar una decisión, como en la cancha, lanza: “En mi vida hubiese pensado jugar una Liga 2 de España. Sólo quiero disfrutar del básquet. Y seguir estudiando la carrera de Psicología”.