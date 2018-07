El temporal en Mar del Plata: sin evacuados pero con algunos barrios sin luz

Las ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora provocaron algunos inconvenientes en el suministro eléctrico de Mar del Plata, según confirmaron desde Edea a 0223.

El sur de la ciudad fue de los más afectados: el desprendimiento de una rama dejó fuera de funcionamiento un distribuidor de media tensión en la zona de Acantilados, que afectó además a Playa Serena y San Jacinto. En el Bosque de Peralta Ramos y en el barrio Antártida Argentina hay problemas con distribuidores de baja tensión, que afectan a viviendas puntuales.

El barrio Hipódromo también fue afectado por las adversas condiciones climáticas: un distribuidor de media tensión está fuera de servicio.

“Ahora las cuadrillas están atendiendo la zona y una vez que se detecte el problema en los distribuidores de media tensión, se solucionará casi de inmediato. Esperamos que en el transcurso de la mañana y el comienzo de la tarde esté solucionado. Ya en los problemas puntuales con los distribuidores de baja tensión, lleva un poco más de tiempo porque hay que ir a esa zona e ir resolviendo los problemas uno por uno”, explicó a este medio digital el vocero de Edea, Oscar Caballero.

Por otra parte desde la distribuidora agregaron que hay programado un corte de energía en el barrio Ameghino. “Se hará por una hora y es por tareas de reparación”, concluyeron desde Edea.

Las lluvias no provocaron evacuados

Por su parte desde el Municipio informaron a este medio que no hay evacuados. “A pesar de las lluvias y los fuertes vientos, no se recibieron reclamos sociales. El Comité de Contingencias Municipal se encuentra comunicado para resolver cualquier eventualidad. Se prevé que durante esta jornada y mañana continuarán el alerta por lluvias y vientos”, expresaron desde la Comuna.

Asimismo desde el Municipio señalaron que por el fenómeno meteorológico durante la jornada de ayer, Defensa Civil recibió reclamos por tres árboles caídos, una empalizada en el sector costero y cortes del servicio de energía eléctrica en algunos barrios. Asimismo, Desarrollo Social informó que no se registraron evacuados. En tal sentido, la Delegación de Sierra de los Padres informó que, dadas las condiciones climáticas imperantes, la Reserva Natural de la Laguna de los Padres permanecerá cerrada tratando de evitar accidentes o riesgos a posibles visitantes.

Se recuerda que, ante cualquier eventualidad, está disponible el teléfono 103 (Defensa Civil), así como el 911 (Policía) y 100 (Bomberos).

Como es habitual ante estas situaciones, la Municipalidad realiza algunas recomendaciones para tener en cuenta:

- Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.