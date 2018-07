Denuncian falta de obras en escuelas: “El interventor está de vacaciones y el Consejo Escolar está paralizado”

Pasó la primera semana del receso invernal y no hubo “obras significativas” por parte del gobierno provincial. Los consejeros escolares responsabilizan al interventor Marcelo López, que según afirman, está de vacaciones.

“El Consejo Escolar está paralizado. El interventor Marcelo López está de vacaciones así que no hay firmas, no se pueden pagar a los contratistas, no se pueden autorizar obras. Y esto lo sufren las escuelas. Las escuelas se están deteriorando y esto es responsabilidad de López”, argumentó el consejero escolar Alejandro Moviglia, en diálogo con 0223.

A su lado, Eva Fernández, explicó que “desde hace semanas se viene denunciando esta situación. En el receso no hay ninguna obra significativa salvo el de la escuela primaria 67 con un sistema de calefacción que debería haberse resuelto el año pasado. Y obras de riesgo inicio que deberían haberse realizado progresivamente. Hay 30 escuelas sin calefacción y miles de chicos que van a arrancar las clases con el mismo frío que los despidió antes del receso de invierno”, se lamentó.

En esa línea, consideró: “La situación es grave. Nos preocupa a los responsables políticos de lo que pasa en la educación pública, desde el propio presidente, la gobernadora y del intendente Arroyo, que recibió a junio del 2018, 100 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Es muchísima plata y las escuelas siguen igual”, razonó.

Por su parte Claudia Freije dijo: “Hicimos pedidos de informe al otro interventor y al actual pero han dejado a los consejeros escolares desplazados por esta intervención de María Eugenia Vidal. Supuestamente vinieron a poner orden en ciertas irregularidades pero no está sucediendo. Hay cosas que se hubieran resulto si hubieran estado los consejeros en actividad”, concluyó la consejera escolar.