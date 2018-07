Quisieron linchar a violadores de tres nenas que cumplen arresto domiciliario

Un grupo de personas intentó linchar a dos hombres condenados por la violación de tres niñas: uno de los sujetos es abuelo de las víctimas y cumple arresto domiciliario en una vivienda del barrio Libertad.

Fuentes judiciales informaron 0223 que el hecho ocurrió este viernes a la mañana, cuando desconocidos quisieron prender fuego la casa de uno de los violadores. “Fueron tres intentos, por lo que se dispuso que efectivos de Infantería protejan la seguridad del hombre”, afirmaron.

Según trascendió, los vecinos habrían organizado por Facebook el ataque a la vivienda, “para hacer justicia por mano propia”, luego de no estar de acuerdo con la resolución del TOC N°1, que el pasado viernes dispuso penas de 3, 6 y 12 años a los tres acusados de violación -un hombre de 70 años y dos hermanos de más de 30 años, todos ellos familiares de las víctimas- un hecho que ocurrió en 2014.

El fiscal Fernando Berlingeri había solicitado que las condenas fueran con prisión efectiva y que no quedaran en libertad. Pero los jueces del TOC Nº1 - Javier Viñas, Facundo Gómez Urso y Fabián Riquert - entendieron que “por no haberse acreditado la peligrosidad procesal de frustración del proceso y fuga” podían permanecer sin ser detenidos en tanto la sentencia no esté firme. Las niñas, al momento de los hechos tenían 4, 11 y 12 años.