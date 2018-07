Joel Manríquez hace su debut como profesional en su casa

Combates Amateurs

Matias Burgois (Gim Alvarado) vs. Matias Alvarez (Gim Guardavidas)

Gonzalo Hugo (Gim Alvarado) vs. Ivan Menotti (Gim GMB Racing)

Luciano Del Sol (Talcahuano Box) vs. Tobias Salvatierra (Gim Santoro Bs As)

Braian Gomez (Gim Alvarado) vs. Enzo Estevez (Gral Piran)

Franco Rocha (Gim Alvarado) vs. Kevin Mendez (Gim. J. Maldonado)

Maximiliano Pintos (Gim Lencina) vs. Gaston Tolosa (Gim Farfan, de Vidal)

Matias Prome (Gim Alvarado) vs. Axel Cepeda (Gim GMB Racing)

Giuliana Risso (Gim Alvarado) vs. Karen Patrone (Gim Los Hnos Ruiz)

Lautaro Palomeque (Gim Sergio Maravilla) vs. Roberto Da Silva (Balcarce)

Pelea Profesional

Joel Manriquez (Gim Alvarado vs. Miguel Carrizo (Gim Oyarzabal, Bs As)