“Intergaláctico”, el viaje de un grupo de animales por la conciencia de los chicos

Las vacaciones de invierno en Mar del Plata cuentan con una propuesta de entretenimiento y aprendizaje muy interesante en favor de la vida animal y del entendimiento de los más pequeños sobre la importancia de su respeto por todos los seres vivos. "Intergaláctico", musical premiado por Argentores como Mejor Obra Infantil, se presenta en el teatro Auditorium de martes a domingo, desde la hora 15, dentro del clásico ciclo "A desaburrir el invierno".

Antes de terminar con la primera semana de presentaciones en la ciudad, su director, Alan Darling, contó algunos pormenores de la producción en contacto con 0223. "La obra reúne a dos sapos, una rana, una gallina y un pollo, en primer lugar, los personajes más protagónicos, que hacen un viaje en el cual van encontrando a diferentes animales tales como la mulita y el puma. El que encabeza la historia es el palomo, quien es el director de un colegio de música y el que se encarga de alistarlos para entrar a la escuela. Los animales están representados por un vestuario que no es el más común. Lo hicimos teniendo en cuenta no repetir la convención clásica de los espectáculos infantiles, si no más bien recrear algo nuevo, con una apuesta escénica más del teatro a la antigua, donde hay un telón pintado y existe una especie de mecanismo que tiene que ver con las técnicas de los grandes teatros", explicó.

Sobre el objetivo de la obra, Darling detalló: "Desde que empezamos a ensayar, nos dimos cuenta que poner nuestro cuerpo al servicio de los personajes que propone el autor Miguel Kot, significaba hacer animales que están en desacuerdo justamente con el uso que le da el hombre a los animales. Entonces esos animales de la obra denuncian al hombre y lo critican todo el tiempo. Creemos que a los chicos eso les gusta y son ellos los que deben aprender con conciencia el cuidado de los animales".

Aunque no se reproduce sobre el escenario, Alan se permitió recordar el prólogo que supo tener la obra en sus comienzos y lo recita, a modo ejemplificador: "Mientras se promueve la guerra y se cierran escuelas, y el ser humano está en conflicto y desenlaza su violencia con el grito de los goles, los animales cantan". Es un poco esa nuestra idea, pensar a los animales como seres totalmente expresivos, que viven expresándose y no peleando por la tierra", razonó el director.

Premiados por Argentores, los actores, agradecidos por el reconocimiento, sienten sobre todo una responsabilidad especial: "Creo que no tiene un significado especial la obra en sí, porque cualquier obra que nos hubieran otorgado es importante. Pero el galardón lo que hace es avalar que la obra es muy buena. Por eso tenemos que sostener lo que se generó y buscar darle aún más significado de lo que tiene, agrandar lo que el autor propuso e impregnar a todos los chicos con este tema", concluyó.