Nueva fecha del Regional Pampeano

Faltan tres fechas y la lucha parece estar en el fondo. El Torneo Regional Pampeano "A" ya tiene a dos clasificados (los ampliamente líderes Mar del Plata Club y Sporting) y tal vez hoy se sumen más. Se disputará la quinta jornada, también en el "B".

Cronograma de partidos:

Sábado

Torneo Regional Pampeano “A”

15.15 Mar del Plata vs. Universitario

15.15 El Nacional (BB) vs. Universitario (BB)

15.15 Sporting vs. Comercial

15.15 Sociedad Sportiva (BB) vs. San Ignacio

Posiciones: Mar del Plata Club 20 puntos; Sporting 20; Comercial 13; Universitario 9; Sportiva Bahía Blanca 9; San Ignacio 5; El Nacional (B. Blanca) 0; Universitario (B. Blanca) 0.

Regional Pampeano "B"

15.15 Biguá-Argentino de Bahía Blanca

15.15 Los 50-Pueyrredón

15.15 Uncas-Los Cardos

