El gobierno lanzó un nuevo llamado a licitación para buscar al ARA San Juan

Tras un fallido intento, el Ministerio de Defensa de la Nación volvió a lanzar un nuevo pliego de licitación para que una empresa privada se haga cargo de buscar al submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017. Cuatro firmas están en condiciones de hacer el trabajo.

La licitación anterior -para la búsqueda del submarino Ara San Juan- que el gobierno había asignado a la empresa española Igeotest, finalmente quedó sin efecto en los primeros días de julio.

El nuevo documento fue publicado el sábado pasado en la web "Argentina Contrata" y establece distintos requisitos para las empresas que tengan intenciones de buscar al submarino de la Armada Argentina.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que "hoy se publica el pliego (de condiciones) en el Boletín Oficial. En 15 días tendríamos que tener adjudicada una de esas empresas que se han presentado, que tienen la mejor tecnología para buscar al ARA San Juan".

Aguad reconoció que para -asignar la búsqueda del submarino- se hizo una selección que incluye a cuatro empresas.

En particular, en este nuevo pliego de licitación regirá el principio "No cure no Pay", un antiguo régimen del negocio naviero internacional que indica que si no hay resultado positivo no habrá dinero.