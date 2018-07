Los docentes intentarán llegar a un acuerdo con Vidal

Tras las advertencias de los gremios docentes de no retomar las clases después de las vacaciones de invierno, este lunes a las 15 horas los profesionales de la educación de la provincia de Buenos Aires se reunirán con la gobernadora María Eugenia Vidal para intentar llegar a un acuerdo. Según trascendió, se cree que los docentes pedirán un aumento del 30% con cláusula gatillo.

La última paritaria docente había sido el 20 de abril pasado, y en ese encuentro el Frente de Unidad Docente Bonaerense había rechazado la propuesta del 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de $6.000 por presentismo y $3.000 por capacitación.

Si bien todo indica que la propuesta del gobierno superará la última oferta, la misma no sería de la suma que los docentes estarían pidiendo, sino de 10 puntos menos.

Roberto Baradel, el titular del gremio más representativo de la Provincia, había dicho días atrás: "Si no nos convocan vamos camino al no inicio del ciclo lectivo después de las vacaciones de invierno. La gobernadora no quiere recibirnos y tuvo que esperar a una orden judicial y sufrimos un abandono total por parte del gobierno de María Eugenia Vidal".

La medida de fuerza, entonces, según afirmó Baradel, quedará supeditada a las conclusiones a las que se llegue en la reunión de este lunes.