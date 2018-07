Tres monitos sabios, merecido reconocimiento y ¿se viene una nueva playa pública?

Los “tres monitos sabios”

En el marco de la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución para rechazar la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de modificar la distribución de los equipos de orientación escolar en los establecimientos educativos en la provincia de Buenas Aires.

Silvana Colarietti, licenciada en servicio social que hace 24 años se desempeña como orientadora social de equipos de orientación escolar de la provincia de Buenos Aires, ocupó la banca 25 para manifestar su oposición a lo llevado adelante por el gobierno provincial.

En el medio de la exposición, el presidente del bloque de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, se levantó de su banca y se retiró del recinto. Esto provocó el inmediato enojo de los docentes que estaban en la barra del HCD.

En ese contexto, la concejal de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, afirmó que “no soy tan optimista en creer que la ausencia es porque tienen la voluntad de que salga favorablemente la resolución; nos parece que la ausencia es la ausencia. Porque si no, acá seríamos como los ‘tres monitos sabios’: uno no ve, el otro no escucha y el otro no habla. Estos ‘tres monos sabios’ pareciera ser el oficialismo en este momento”.

“El jefe político de esta ciudad tenía como icono de su campaña la educación pública. La verdad que nada de eso ocurre y la ausencia, la sordera y el mutismo para nada van en sintonía con esa promesa de campaña”, finalizó la edil pultista.

Una merecida distinción

El presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Maximiliano Abad y el concejal Ariel Martínez Bordaisco hicieron entrega de dos distinciones al Padre Pedro Opeka durante la misa en la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia celebrada con el obispo Monseñor Gabriel Mestre.

El diputado marplatense lo reconoció por su "encomiable actividad humanitaria desarrollada desde 1989 por su asociación Akamasoa" en Madagascar, mientras que el edil lo distinguió como "visitante notable del partido de General Pueyrredon".

Opeka, argentino y misionero en Madagascar sacó a medio millón de pobres del basural en aquella isla del océano Índico. La actividad se realizó en el marco de la presentación de su nuevo libro “Rebelarse por amor”.

Balneario 5 de La Perla: ¿Se viene una playa pública?

El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde detalles de la licitación pública del balneario 5 de la Perla. Este verano, ninguna empresa tuvo la concesión de esa unidad turístico fiscal.

En la sesión, desde la oposición afirmaron que “esto prácticamente es casi como un veto encubierto, porque si después de tantísimo tiempo no se ha tomado ninguna resolución quedó ahí como en un gris. Esa playa ahora está intrusada, el edificio está intrusado y ha generado una serie de perjuicios a varios empresarios, no solamente al que se presentó y debió ser adjudicado, sino a otros que se presentaron y no ganaron la licitación y a muchos otros que con estas condiciones no se presentaron y que ahora ven cómo no hay condiciones pero tampoco hay adjudicación”.

“Lo que queremos evitar es que justamente el estado municipal salga perjudicado a futuro, porque claramente este empresario puede iniciar acciones judiciales contra el Estado quién no le está dando lo que él cumplimentó”, advirtieron.

Mientras tanto, desde el oficialismo afirman que “el intendente ya tiene en su escritorio el decreto para dar de baja la licitación y convertir ese balneario en una playa pública”.

Ciano en Rosario

En medio de las vacaciones de invierno, el concejal massista Ariel Ciano, acompañado por el secretario general del Partido Socialista marplatense, Pablo Zelaya Blanco, viajaron hasta la ciudad de Rosario para mantener una serie de encuentros sobre políticas culturales, juventud y planificación. Se trata de un sector del socialismo que integró la lista del pultismo en la pasada contienda electoral, donde AM logró el 4% de los votos.

El concejal del Frente Renovador fue recibido por funcionarios municipales de distintas áreas y por su principal autoridad, la intendenta socialista Mónica Fein. "Fue un positivo encuentro con un intercambio de ideas muy provechoso, basado en la experiencia de gobierno de Fein y en nuestro caso, con los proyectos de ordenanza que venimos trabajando en igual sentido", confirmó Ciano, quien centró su visita a Rosario en la gestión de políticas públicas para los más jóvenes y así fue que también mantuvo reuniones en la comuna con la Directora de Juventudes, Rocío González. También, fue invitado a recorrer la "Isla de los Inventos", un espacio dedicado a la infancia, para luego ser recibido por el secretario de Cultura, Guillermo Alberto Ríos.