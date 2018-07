El tarifazo “frenó” el crecimiento de Nuevo Amanecer: entre luz y gas ya pagan $1 millón

La suba de tarifas y el incremento del dólar en los últimos meses impactó de lleno a la rentabilidad del sector lácteo: de pagar 500 mil pesos en 2017 pasaron a tener boletas de casi 1 millón de pesos entre luz y gas este año.

“La única forma de pagarlo es seguir laburando más, no queda otra”, admitió Fabio Pandiani, presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer, que en diálogo con 0223, mostró su preocupación por la situación del sector lácteo.

Luego de que este último bimestre recibieran una boleta de gas de $280.000 y otra de unos $700.000 de luz, entre las fábricas de Tandil y Mar del Plata -más de un 20% superiores a abril de este año- desde la cooperativa analizaron el impacto negativo en su economía.

“Esta suba de tarifas nos impacta mucho, nos frena el crecimiento: nosotros teníamos pensado renovar parte de la flota de camiones y comprar unas máquinas para la producción, pero ante esta realidad, lo tendremos que postergar”, explicó Pandiani.

En relación a las tarifas, el cooperativista recordó que en el invierno del 2017 tuvieron que pagar unos $500.000 entre luz y gas y hoy los importes por el mismo consumo se duplicaron y alcanza el millón de pesos. “Tenemos el doble de gasto pero no pudimos subir lo mismo en nuestros productos. La leche hace un año la vendíamos a $12 y hoy a $17. Si tenés que volcar lo que te subieron los insumos, los números no te dan como está la calle, porque la gente no lo puede pagar. La rentabilidad es más pequeña en cualquier empresa”, razonó.

Por último, Pandiani explicó que la escalada del dólar del último trimestre le pegó a la actividad láctea: “Los tamberos están complicados. Los alimentos de los animales están dolarizados y si no hay leche, nosotros no existimos, no dan los costos. El valor del precio de la leche tampoco es competitivo y la situación en general es complicada. Las ganancias de cada cooperativista están congeladas desde hace un año. Pero hay que decir que en esta difícil realidad, por lo menos tenemos trabajo”, concluyó el presidente de Nuevo Amanecer.