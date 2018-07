Tango + stand up: “Malos Conocidos” por primera vez en El Argentino Bar

foto

El trío conformado por Karina Levine, Luis Reales y Pablo Vasco vuelve al ruedo este jueves 26 de julio. Desde las 21.30, por primera vez en el escenario de El Argentino Bar, presentarán la versión renovada de “Malos Conocidos”, el elogiado show de tango y stand up que crearon a principios de 2016.

Tras tres meses de ausencia en los escenarios de la ciudad, los dos músicos y el comediante se reencontrarán en estas vacaciones de invierno para compartir con el público un espectáculo con textos renovados y temas nuevos.

Como en el verano, el show registra cambios en los pasajes de comedia y música, ya que varios tangos que no formaban parte de Malos Conocidos se sumaron para airear el repertorio. Pero además, la participación de Pablo Vasco sobre el escenario se incrementa; ya no sólo serán unas breves intervenciones humorísticas, sino que su presencia será constante. “Entendemos que eso profundiza el vínculo que tejimos entre stand up y tango: la articulación es mayor y estamos muy contentos por eso”, expresaron los artistas.

“Malos Conocidos” es un espectáculo que surgió a partir de las ganas de estos tres exponentes de la cultura local de trabajar juntos y crear un show que, sin perder el profesionalismo -más bien potenciándolo- les permitiera fusionar dos cuestiones que los movilizan: el tango y el humor como géneros.