MDQ 06 ya conoce su programa para el segundo semestre

Zona 1: GEBA "B", Estudiantes (LP), Quilmes "B", MDQ 06 HC, Lanús, Universitario (LP) "B", SAG (Lomas de Zamora), EFI Lobos y Luján

Zona 2: QHS, Campana, Ducilo "B", Racing, SITAS, Ferrocarril Oeste, Santa Bárbara "B", Berazategui, San Fernando "B" y BACS

Torneo Reubicación – Zona 1 – Metropolitano B

1° Fecha – 5 de agosto: vs. Luján (local)

2° Fecha – 12 de agosto vs. Lanús (visitante)

3° Fecha – 19 de agosto: vs. Universitario La Plata “B” (local)

4° Fecha – 26 de agosto: vs. Quilmes “B” (visitante)

5° Fecha – 9 de septiembre: vs. SAG (Lomas de Zamora) (local)

6° Fecha – 16 de septiembre: LIBRE

7° Fecha – 23 de septiembre: vs. EFI Lobos (Local)

8° Fecha – 30 de septiembre: vs. GEBA “B” (local)

9° Fecha – 21 de octubre: vs. Estudiantes (LP) (visitante)