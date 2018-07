Bronca de familiares del ARA San Juan con Arroyo: “Pasó por el acampe y ni se detuvo a mirar”

foto

Familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan mostraron su indignación con el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo, porque este mediodía pasó frente al acampe en Plaza de Mayo -que desde el 27 de junio está en protesta por la falta de avances en la búsqueda del submarino- y “ni se detuvo a mirar”.

“Justo íbamos saliendo del hotel, donde algunos nos habíamos bañado cuando pasa por el acampe Arroyo y un custodio. La bronca es que estaba la mitad de la plaza con banderas de los 44, e ignoró la situación. Paso enfrente de nosotros. Sabemos que el gobierno desde el día 1 nos da la espalda en la búsqueda de los 44. Y este señor pasó por ahí. Ni siquiera paró, no sólo por el cargo que ocupa, sino como ciudadano, como ser humano. Como tantos que pasan y lloran con todos nosotros”, afirmó todavía dolida, Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del ARA San Juan, en diálogo con 0223.

El intendente Arroyo fue fotografiado por los familiares, ingresando al Banco Nación, a metros del acampe.

La mujer recordó que el jefe comunal “una sola vez pasó por la Base Naval Mar del Plata, no sé por compromiso o intención y después no vino nunca más” y consideró que su posición “va en sintonía con el gobierno de turno”.

“Nosotros somos unas 15 personas que estamos soportando el frío y la lluvia en esta carpa y nos duele mucho que estando a metros de la Casa Rosada, sólo la gente se acerca a darnos apoyo. Nadie del Gobierno vino. Al señor presidente le mandamos un petitorio pero nunca respondió. Y eso nos duele mucho. No queremos hacer política, no nos interesa. Sólo pedimos al pueblo que no nos abandone”, concluyó Moyano.