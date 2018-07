Alvarado cerró su serie amistosa ante Círculo

El tiempo de preparación, desde lo futbolístico, fue poco. En lo físico, el equipo está respondiendo a la altura de lo esperado, pero en el juego, en lo colectivo, le cuesta encontrar el funcionamiento que quiere Mauricio Giganti y que buscará afinar de acá al partido del miércoles ante Boca Juniors por Copa Argentina. Al igual que el lunes frente a Claypole, en esta segunda presentación amistosa, Alvarado tuvo buenos síntomas desde lo individual y faltaron las sociedades y el juego elaborado para lastimar a Círculo Deportivo, un equipo que juega como tal y que viene con mucho tiempo de trabajo. En el desarrollo de los 90', fue triunfo del "torito" por 1 a 0 con gol de Nicolás Trecco en la segunda mitad.

No hubo demasiadas diferencias respecto al amistoso anterior, en el armado cambió el arquero (estuvo Matías Quinteros de arranque) y Francisco Molina se paró como extremo por la izquierda tras solucionar su salida de Deportivo Armenio y quedar a disposición del entrenador. Los otros 9, los mismos que salieron ante Claypole. En el juego, otra vez volvió a destacarse Cristian Canuhé a la hora de armar, buscando aliados en la corta con Matías Caro, por las bandas con Visser y Molina y profundizando con Trecco. El exDefensores de Belgrano también mostró una buena versión, sobre todo cuando agarró la pelota pasados los 20' e hizo jugar a su equipo. En el fondo, pocos sobresaltos, frente a dos delanteros inquietos como Astiz y Atlante, tanto los centrales como los laterales ganaron más de lo que perdieron y casi no inquietaron a Matías Quinteros que respondió bien cuando lo llamaron a intervenir. Un tiro libre que se fue cerca y un remate cruzado que se perdió abierto cuando el arquero controlaba, fueron las mejores aproximaciones del "papero". Del otro lado, Caro no le pudo dar dirección a un remate desde la medialuna, Molina tuvo sus ocasiones ingresando en diagonal desde la izquierda y Trecco no se terminó de acomodar luego de una gran asistencia de Canuhé por encima de los centrales.

El complemento fue otra cosa. Círculo modificó los once jugadores, puso muchos juveniles acompañados por la experiencia de Diego Hidalgo y alguno más, pero Alvarado tuvo mayor posesión de pelota, encontró más espacios e intentó lastimar. De todas formas, las jugadas de gol no abundaron de ninguno de los dos lados y los cambios fueron desvirtuando un poco el encuentro. Giganti aprovechó para seguir viendo a los tres jugadores que están en observación (Lazarte, Minutillo y Roy Márquez), tuvo acción Matías Degrá en el arco, Quiles se paró en la zaga y Gaspar Gentile sumó sus primeros minutos con sus nuevos compañeros en su tercer entrenamiento. En esos 45' finales, llegó el desnivel de la mano de Nicolás Trecco, en una segunda jugada tras una pelota parada, recibió habilitado y metió el remate cruzado que superó la estirada del arquero para sellar el 1 a 0 definitivo.

Otra vez cosas positivas y otras tantas para corregir. Buenos indicios pensando a futuro, de cara al Federal A y algunas ideas que habrá que incorporar rápidamente de cara al choque del miércoles en Lanús. Sin Gonzalo Lucero que se volvió a mover diferenciado porque el cuerpo técnico no quiere arriesgar más allá de que el neuquino se siente mejor del desgarro que había sufrido en el cuádriceps derecho, y con algunos minutos de Stefanatto que apenas sintió una sobrecarga muscular eligió salir promediando la primera mitad para no exigirse más de la cuenta.

Los once de Giganti fueron: Quinteros; Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Diago Giménez y Tomás Mantia; Stefanatto y Caro; Brian Visser, Canuhé y Molina; Trecco. Luego ingresaron Gastón Minutillo, Fernando Roy Márquez, Ramiro Lazarte, Martín Quiles, Gaspar Gentile y Matías Degrá.