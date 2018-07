Jornada clave del Regional Pampeano "A"

El rugby tendrá este sábado atractivos encuentros en el marco de la sexta fecha del Torneo Regional Pampeano "A". Con Mar del plata Club y Sporting ampliamente clasificados, la atención se centrará en el duelo que Universitario tendrá como local ante Sociedad Sportiva de Bahía Blanca.

El club del barrio Libertad, quinto con 9 puntos, buscará recuperarse de dos derrotas en fila justamente sufrida ante líder y escolta del certamen. Clasifican seis equipos sobre ocho, y "Uni" no puede darse el lujo de caer una vez más.

También se destaca San Ignacio (5) ante El Nacional de Bahía Blanca (4), quienes pugnan por el sexto cupo rumbo al Torneo Campeonato "A".

A continuación, los partidos de la jornada:

Torneo Regional Pampeano "A"

15.15 Comercial vs. Mar del Plata Club

15.15 San Ignacio vs. El Nacional (BB)

15.15 Universitario (BB) vs. Sporting

15.15 Universitario vs. Sociedad Sportiva (BB)

Posiciones Regional Pampeano "A":

Mar del Plata Club 25 puntos; Sporting 24; Soc. Sportiva 13; Comercial 13; Universitario 9; San Ignacio 5; El Nacional (BB) 4; Universitario (BB) 0.

Torneo Regional Pampeano "B"

15.15 Los 50 vs. Biguá

15.15 Pueyrredón vs. Santa Rosa

Copa Imágenes MDQ Oro

12.15 Intermedias; 13.45 Primeras

Comercial vs. Mar del Plata

Unión del Sur vs. Sporting

Universitario MdP vs. Biguá

Copa Plata M-19 (3ª fecha)

12.15 Pueyrredón vs. San Ignacio