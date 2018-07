Crisis en el Puerto: “Cuando cae la pesca, cae 12 de Octubre”

La histórica calle 12 de Octubre, centro neurálgico, comercial, económico y social del puerto, atraviesa un momento delicado debido a la caída de las ventas y el consumo, situación que según los propios comerciantes, está relacionada directamente con la paralización de la actividad pesquera.

“Hay algo de movimiento pero no lo que debería haber. Estoy en este trabajo hace 4 años y esta calle hasta hace un par de años era un hormiguero”, sostuvo la encargada de una reconocida casa de electrodomésticos para el hogar. “El puerto está muy parado y eso tiene mucho que ver”, añadió la mujer.

0223 recorrió sus casi 10 cuadras de Centro Comercial a Cielo Abierto, que van desde avenida De Los Trabajadores hasta aproximadamente Triunvirato para dialogar con los comerciantes de la zona y que ellos nos expliquen la situación. Pablo, de la ferretería Dilsa de 12 de Octubre y Acha, un comercio que se estableció en esa esquina a principios de la década de 1940, comentó que “se está sintiendo muchísimo en este momento todo lo que está siendo afectada la pesca y esto, por supuesto, tiene un impacto directo en los comerciantes de la zona”. Más allá de estas cuestiones del puerto en particular, el comerciante remarcó que “estamos sorteando algunos obstáculos, lo vemos complicado para los próximos meses. Cuando cae la pesca, cae 12 de Octubre”.

12 de Octubre cuenta con negocios de todo tipo, entidades bancarias, restaurantes, bares, cafés, tiendas, kioscos, paradas de taxis y es recorrida por varias líneas de colectivo, sin embargo nada de esto parece traccionar el movimiento económico como la actividad pesquera.

Para Pablo, propietario del tradicional Café del Ángel, “la situación está muy difícil. El trabajo cayó mucho, los gastos fijos se dispararon, el tarifazo, no hay movimiento, el puerto está muy triste, las fábricas no trabajan”. El comerciante recordó que “antes, los viernes, la gente de las fábricas cobraba y 12 de Octubre parecía una peatonal: venían a comer, gastaban. Hoy por hoy, no hay nada, ni siquiera los barcos que se fueron todos al sur por el langostino. No hay carga, no hay descarga, no hay movimiento en general. Está todo muy triste y tipo 9 de la noche nos dan ganas de cerrar”.

Leonardo, del local de venta de indumentaria Feripuerto, sostuvo que “la cosa está bastante tranquila, con respecto del año pasado ha bajado bastante la venta. El problema es la recesión, algo de gente anda pero no gasta, el consumo ha bajado bastante. El joven comentó asombrado que “hace poco la gente cobró el aguinaldo y acá no lo vimos. Está todo muy comprometido con los impuestos y las tarifas, sin mencionar la comida, y eso complica todo”. “La caída de la pesca es un impacto total, directo, y todo el mundo lo sabe: el que consume más es el trabajador”, concluyó.