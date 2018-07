Condenaron a prisión perpetua a Nahir Galarza por el crimen de su novio

La Justicia de Gualeguaychú condenó este martes a a la joven Nahir Galarza a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre pasado en esa ciudad entrerriana.

La joven de 19 años, que no estuvo presente en el tribunal en el momento de la sentencia, fue considerada por unanimidad culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo de pareja.

El tribunal consideró acreditada la relación de pareja y que no había circunstancias emparentadas con la violencia de género. Así dio por tierra con el argumento de la defensa, aunque no dio por probado que existió alevosía en el asesinato tal como pedían las partes demandantes.

Por otro lado, se extendió la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, por lo que por el momento la joven permanecerá detenida en la comisaría de la Menor y la Mujer local y no será llevada a una cárcel común.

El próximo 24 de julio los fundamentos completos de los jueces Mauricio Deruddi, Arturo Dumón y Alicia Vivian.

Para los magistrados "se encuentran acreditadas las circunstancias contenidas en la imputación y quedó comprobado que Pastorizzo recibió un primer disparo por la espalda a quemarropa y un segundo disparo de frente cuando se encontraba en el piso con la moto entre sus piernas y a una distancia de entre 20 y 50 centímetros".

Por su parte, el abogado de la familia de la joven, Sebastián Arrechea, consideró que sería "prematuro opinar" sobre el fallo y consideró atinado esperar que el tribunal otorgue los fundamentos completos.

Sin embargo, evaluó que el tribunal "no pudo haber analizado toda la prueba y los audios aportados" por la defensa para probar que hubo violencia de género, entre otras circunstancias. "Me llamó la atención el poco tiempo que utilizaron para analizar todo. Para mí no lo hicieron porque físicamente no dan los tiempos", opinó.