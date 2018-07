No al cobro por el uso de polideportivos, preocupación por la feroz suba de tasas y ¿qué pasó con el Plan Estratégico?

Rechazan arancelamiento de los polideportivos barriales

La Comisión de Deportes del Concejo Deliberante se reunió en las instalaciones del polideportivo del barrio Libertad para debatir los recortes de actividades y la posibilidad de arancelar el uso de estos complejos deportivos.

Desde la oposición rechazaron el arancelamiento de los polideportivos y criticaron “la ausencia de una política de estado seria para administrar las actividades” que allí se realizan.

“No acompañamos la idea de arancelar el funcionamiento de los polideportivos barriales, tampoco, porque no es claro el proyecto de ordenanza, la posibilidad de tarifar el uso de sus gimnasios. Está bien que haya voluntad de los vecinos de colaborar con una cooperadora, está bien que la gente participe, pero debe quedar claro que esta es una función del estado, el deporte social es una inversión, nunca un gasto”, afirmaron desde la oposición.

A su vez, expresaron su preocupación por el futuro de los Polideportivos y le exigieron al titular del Emder, Carlos López Silva, que “administre y utilice los fondos del presupuesto para sostener y potenciar el funcionamiento de los escenarios deportivos”.

Preocupación del Obispo por la falta de accesibilidad en colectivos

Mientras se sigue debatiendo el aumento del boleto en el Concejo Deliberante, el Foro del Transporte del Partido de General Pueyrredon fue recibido por el Obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre.

En dicha reunión estuvieron presentes por el Foro el dirigente del Partido Socialista Autentico, Pablo Aceto, Carlos Mattos, Gabriel Lalli, Gloria Alvarez y Marta Cameruchi, participó también el referente de la Ucip, Blas Taladrid, en su carácter de integrante de la Pastoral Social.

En el encuentro, el Obispo expresó su preocupación ante las faltas de respuestas y soluciones concretas a la accesibilidad, no solo la de las personas con discapacidades, también la de vastos sectores de la ciudad con servicios ineficientes o inexistentes.

En ese sentido, Mestre comprometió su esfuerzo en el reclamo por la accesibilidad de personas con discapacidad permanentes y eventuales a través de unidades de piso bajo.

Por su partes, desde el Foro señalaron que “con la obligación, a principios del año 2019, de resolver el final de la concesión del servicio de transporte público de pasajeros, nos pone a los marplatenses y batanenses, ante la gran oportunidad de debatir a fondo sobre uno de los servicios más importantes, por su valor estratégico, para el funcionamiento y desarrollo de la ciudad”.

"No hay voluntad política para llevar adelante el Plan Estratégico"

En la última sesión ordinaria del HCD, el concejal de Sumar, Santiago Bonifatti, se refirió al Plan Estratégico y la disolución del equipo técnico encargado de llevarlo adelante.

Al respecto, Bonifatti denunció que “hace poco más de un mes que se disolvió el equipo técnico del Plan Estratégico, y nos dimos cuenta de algunos intenciones que tenía este gobierno; no sólo no se llevaron adelante las cuestiones planteadas en este plan sino que se hicieron algunas completamente contrarias”.

“Acá lo que no hay es vocación política por llevar adelante el Plan Estratégico. Por eso, desde el Concejo Deliberante hicimos un pedido de informe para ver qué se va a hacer con este Plan, por qué se deshizo el equipo técnico, cuál es la función que tiene un funcionario político a cargo de un área que no hace nada; y si no hay resultados hay responsabilidades, y la responsabilidad más importante del Intendente, es la del retraso a la que ha sometido al partido de General Pueyrredon”, consideró el edil opositor.

Más críticas por el feroz aumento de tasas

Desde la oposición se ha profundizado los cuestionamientos ante el feroz aumento de tasas en el Partido de General Pueyrredon tras la llegada de las boletas de TSU a las casas de los vecinos.

En ese contexto, la presidenta del bloque de concejales de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, manifestó que “las tasas son impagables, incomprensibles, y ahora le podríamos sumar que son totalmente insensibles con la realidad que viven los vecinos”. “En un contexto de crisis económica y social de índole nacional, desde el gobierno municipal debiera buscarse la forma de minimizar el impacto. Sin embargo, se profundiza, desconociendo la realidad”, añadió.

“El tratamiento de la fiscal impositiva se demoró seis meses, pero eso no es culpa del vecino, es culpa del Ejecutivo y de los concejales de Cambiemos. Los vecinos no entienden lo que tienen que pagar, y aun cuando lo entendieran, no están en condiciones de hacer frente a los desmedidos aumentos que aprobó el oficialismo”, sentenció Claudia Rodríguez.

Por su parte, el titular de la bancada de ediles del Frente Renovador, Ariel Ciano, señaló que “están llegando las primeras boletas con el aumento que aprobó el oficialismo y el reajuste retroactivo a enero”. “Este golpe al bolsillo no es un hecho aislado si se tiene en cuenta la suba de la luz y el gas o ahora la intención de llevar al boleto de colectivo a un 45% más respecto de diciembre del año pasado", destacó el edil de Sergio Massa.

De recorrida

El senador provincial de Cambiemos, Lucas Fiorini realizó una recorrida por las localidades de Balcarce y Miramar. Allí participó de una reunión con el intendente Esteban Reino, un encuentro con representantes del Consorcio Portuario de Mar del Plata y funcionarios de municipios de la zona, una visita a las obras del plan de Urbanización y Hábitat; y posteriormente, se reunió con legisladores en el Partido de General Alvarado.

Tras la recorrida, el legislador marplatense sostuvo que “con una clara visión estratégica y una gestión seria conjunta podemos generar oportunidades inmensas de inversiones y trabajo con eje en nuestro puerto”.

Y remarcó que “el puerto de Mar del Plata no deber ser sólo local y pesquero, sino que tiene que ampliarse para ser la entrada y salida de contenedores que potencien la producción de la ciudad y de toda la zona”. “Un puerto en óptimo funcionamiento implica para la región la creación de más empresas, más inversiones, más negocios, más emprendimientos y más empleo.”, enfatizó Fiorini.