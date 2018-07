Belgrano y Boca completaron el mapa de campeones

Los equipos Belgrano en Primera B y Boca en Reserva recibieron sus trofeos de campeones en la última jornada del Torneo Apertura organizado por la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires.

El equipo azul, combinado barrial que ya tenía dos títulos en Sub 15 y jugará en Primera A en el Clausura, tuvo en su plantel a Patricia Rodríguez, Carolina Schwencke, Florencia Ludueña, Elizabeth Felippa, Betiana Chaile, Sabrina Lendes, Nadia Casili, Milagros Berón, Karina Correa, Alejandra Talaba y Solange Flores. Además estuvieron Melany Lanfranconi, Oriana Lugones, Nataly Felippa, Sonia Pereyra, Brisa Chávez y Karen Díaz. Y también recibieron su reconocimiento las jugadoras Antonella Fernández, Romina Benito, Cinthia Martínez, Milagros Juárez y Celeste González, quien además fue la máxima artillera del torneo. El cuerpo técnico lo integraron Máximo Monges y Fabián Lugones.

Karen Díaz, una de las referentes del equipo que además tuvo la valla menos vencida en la categoría, destacó que las claves futbolísticas fueron "no perder nunca las marcas, jugar siempre al toque y buscar diagonales hacía las delanteras que son rápidas. Y algo fundamental que mantuvo al equipo unido fue el compañerismo".

Sobre lo que vendrá en el Clausura, una mayor exigencia luego del ascenso, quien además es preparadora física comentó: "para Primera A sabemos que va a ser totalmente diferente a lo que venimos haciendo. Ya estamos cambiando el esquema de juego, se vienen rivales de mucha experiencia futbolística, pero sabemos que podemos hacerle frente a cualquiera, más allá de los resultados. Se vienen buenos refuerzos con esa experiencia para acompañar a las más chicas. Seguiremos trabajando con los mismos objetivos de siempre, la inclusión, el respeto y la diversión de las chicas. También presentaremos categoría Sub 15".

Boca, que el pasado fin de semana se había coronado en Sub 15, recibió su trofeo de campeón en Reserva. El plantel dirigido por Rodrigo Morea lo integraron Cinthia Cañete, Micaela Mendiola, Magali Ullúa, Camila Martínez, Elsa Benítez, Melaní Bodas, Daiana Rejala, Rocío Malcorra, Rocío Pessina, Macarena Campos, Brenda Ullúa, Eugenia Godoy y Candela Chiarinotti.

Rocío Malcorra, una de las volantes del "Xeneize", destacó que la clave del título es "dedicarle mucho compromiso a esto. La dedicación en cada entrenamiento nos permitió desarrollarnos más como equipo, tener una mejor comunicación, mejores tacticas y creo que todo eso nos llevó a ser campeonas invictas".

Luego una de las integrantes de la Selección Sub 16 de AFFEBA que obtuvo el tercer lugar en la Liga de Desarrollo de CONMEBOL y AFA, agregó que "lo que más me gustó fue cada momento con mis compañeras dentro y fuera de la cancha. El compañerismo y el trabajo en equipo te lleva a poder levantar la copa. Y hacerlo con ellas significa mucho". Además, al ser consultada sobre un partido que recuerde como vital para la obtención del título, Malcorra comentó "creo que no hay partidos claves para ganar un campeonato, no importa el rival, nosotras salimos a ganar cada uno y demostrar que podemos. Por eso somos campeonas invictas".