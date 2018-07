Álvaro, el nene que pasó sus vacaciones vendiendo medialunas de la Boston para acompañar a su mamá despedida

Álvaro tiene 9 años, y este lunes después de las dos semanas de receso invernal, volvió a clases. Una de las actividades que la maestra le pidió fue graficar qué había hecho en sus vacaciones, y atravesado por la inestable situación que enfrenta su madre, trabajadora de la Boston, el niño dibujó la confitería.

"Más de una vez estuvo presente cuando le pedíamos a la gente que nos diera una firma para que la Boston no cierre", contó a 0223 Norma Argañaraz, madre del pequeño que por estos días se encuentra en tercer grado. "También fue conmigo a la asamblea, al Ministerio y siempre estuvo al lado mío", añadió la mujer.

El dibujo de Álvaro fue accompañado por una oración: "Yo fui a la Boston a vender medialunas porque mi mamá está en huelga y me quedo todo el día”.

Argañaraz trabajó en la firma por primera vez cuando tenía 16 años, después se fue a España tras desatarse en Argentina la crisis económica del 2001, y hace ya 8 años que volvió a ser parte de la planta de trabajadores de la Boston nuevamente. "Todavía no me mandaron el telegrama de despido", dijo.

"La Boston no puede desaparecer de Mar del Plata", sentenció la mujer y denunció el accionar de los nuevos propietarios de la empresa. "No tenían ni idea de cómo trabajamos, no saben cómo se trabaja en la Boston ni tienen idea de gastronomía", explicó.

En contraposición a la situación actual de lucha que ya lleva dos meses, Norma Argañaraz recordó lo que se vivía con el anterior dueño. "Sacaba un crédito para pagarnos si no tenía", finalizó.