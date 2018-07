Aldosivi: nuevo refuerzo y debut con día confirmado

Aldosivi confirmó la contratación del defensor Leonardo Sánchez, 17º refuerzo para el plantel conducido por Gustavo Álvarez, que afrontará la Superliga en su vuelta a primera. A propósito, se oficializó el cronograma de la primera fecha, y el debut con Unión de Santa Fe será el sábado 11 de agosto a las 15.30, como visitante.

Leonardo Agustín Sánchez es un zaguero central de amplio recorrido entre primera y B Nacional, de buen juego aéreo (1.91 metros) para defender y marcar en el arco rival. El próximo 6 de agosto cumplirá 33 años. Nació en La Plata, y en Estudiantes fue donde comenzó su carrera. Debutó en 2006 y estuvo hasta 2008, con solo 4 apariciones. Luego, pasó a préstamo a San Martín de San Juan en la segunda división. En el elenco de Cuyo permaneció hasta 2010 (67 partidos, 4 goles), siendo su primera gran experiencia con continuidad. Chacarita lo contrató para la temporada 2010/2011 (34 PJ, 1 gol), Independiente Rivadavia de Mendoza (11/12, 25 juegos), Instituto de Córdoba (11/12), siempre en la B Nacional. Volvió a las "A" para Argentinos Juniors, pero no tuvo continuidad en 2013. En 2014 pasó a Unión de Santa Fe, donde recobró protagonismo (39 partidos, 5 goles), ascendiendo a primera y jugando en la "A" entre 2015 y 2018 (45 partidos, 4 goles). En el medio, pasó al FC Zurich de Suiza, donde apenas jugó 11 encuentros.

A la vez, estaría por llegar el mediocampista central Fernando Godoy, exIndependiente, fútbol griego, Godoy Cruz y último paso por Talleres de Córdoba.

Aldosivi jugará este miércoles a las 10.30 un amistoso con Ramón Santamarina, nuevamente en Mar del Plata y no en Tandil como se había pautado. Luego, el sábado 4 se medirá con Quilmes Athletic Club.

Cronograma primera fecha de la Superliga

Viernes 10 de agosto:

Vélez-Newell's, 19 hs. (Fox Sports)

Tigre vs. San Lorenzo, 21 hs. (TNT Sports)

Sábado 11 de agosto:

Gimnasia vs. Argentinos, 13.15 hs. (Fox Sports)

Unión vs. Aldosivi, 15.30 hs. (TNT Sports)

Patronato vs. Colón, 17.45 hs. (Fox Sports)

Belgrano vs. San Martín, 20 hs. (TNT Sports)

Domingo 12 de agosto:

Boca vs. Talleres, 11 hs. (TNT Sports)

Godoy Cruz vs. Estudiantes, 13.15 hs. (Fox Sports)

Lanús vs. Defensa y Justicia, 15.30 hs. (TNT Sports)

Rosario Central vs. Banfield, 17.45 hs. (TNT Sports)

Huracán vs. River, 20 hs. (Fox Sports)

Lunes 13 de agosto:

Atlético de Tucumán vs. Racing, 21 hs. (Fox Sports)

Postergado:

Independiente vs. San Martín (T)