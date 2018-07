Vivía en una casilla y se la prendieron fuego: necesita un lugar donde vivir

Hasta este martes, Luis "Tata" Lucero vivía en una casilla muy precaria ubicada en 25 de mayo y Chile, pero un desconocido le prendió fuego la vivienda, y ahora no tiene un lugar para dormir. Por esa razón y "para que no lo mate el frío", los trabajadores del mercado de frutas y verduras de Chile al 1400 decidieron brindarle un espacio por unos días.

"Lo que más quiero es comprar un revólver y pegarme un tiro", afirmó el hombre a 0223, cerca del mediodía y dijo desesperado: "No quiero tratar más con el ser humano".

Según lo que contó, un malviviente que "se pasó" del consumo de drogas fue el presunto culpable de, primero romper a garrotazos la casilla, y después quemarla. "Se aprovechan de un pobre viejito, sin ningún motivo", denunció enojado.

Lucero tiene 66 años y desde que es muy pequeño vive en situación de calle, después de ser abandonado por su padres, y necesita encontrar con urgencia un espacio adecuado para vivir porque su estado de salud no es bueno. "Hace días que no duerme y lo que come, lo vomita, está muy mal", contó uno de los trabajadores del mercado.

Por ello pidió la ayuda de quien pueda prestarle una habitación o pensión y él ofrece a cambio su servicio de vigilancia del lugar. "Acá me dejan estar sólo unos días", explicó y aclaró que si alguna persona puede ayudarlo lo busque por estos días en el mercado de frutas y verduras.