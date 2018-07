Masiva movilización a Desarrollo Social: “Leniz no recorre los barrios”

Una nutrida movilización se hizo presente este jueves en la puerta de la Secretaría de Desarrollo Social, donde distintas organizaciones realizan ollas populares para reclamarles al municipio que se ocupe de la crítica situación alimentaria que se vive en los barrios de Mar del Plata.

“No se ha tomado ninguna decisión con respecto a la emergencia alimentaria, el aumento del hambre y el incremento de las familias que se acercan a los comedores porque es su lugar de comida”, dijo Martín García, referente de la Ctep.

El dirigente social le apuntó directamente a la secretaria de Desarrollo Social Patricia Leniz. “Tiene que haber una secretaria de Desarrollo Social que esté al tanto de la realidad. Leniz no recorre los barrios. Nosotros estamos en más de 45 barrios. Y no solo no los recorre sino que no toma decisiones políticas para mejorar la situación”, disparó García.

A su vez recordó que la única vez que los recibió la funcionaria “estuvo 10 minutos en una mesa y nos acusó de ser los generadores de la crisis”. “Hay una gran insensibilidad de Patricia Leniz”, insistió.

El dirigente de Ctep remarcó que en el último mes y medio los comedores barriales no dan abasto para atender la demanda y que la asistencia que otorgan el municipio y el gobierno nacional no alcanza. “Nos dan harina y no nos dan aceite. Nos dan leche en polvo y no cacao. La magia que hace cada compañero para poder dar de comer se acaba”, dijo y añadió: “La tarjeta de alimentos sigue en 200 pesos, igual que en 2011. Y la UCA acaba de informar que uno de cada tres pibes de la provincia se alimenta en merenderos”.