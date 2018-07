Peligra “Pasión de Barrio”, un programa que asiste a 200 chicos en situación de vulnerabilidad

Un programa deportivo de inclusión social, que asiste a unos 200 chicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se encuentra con cierto riesgo a desaparecer, luego que desde la Dirección de Niñez y Juventud, que depende de Desarrollo Social Municipal, no envía fondos desde hace dos años y medio.

“Pasión de barrio”, comenzó en 2015 y junta dos veces por semana a 200 chicos en situación de vulnerabilidad social de entre 15 y 25 años. El programa utiliza al fútbol callejero como elemento para unir a hombres y mujeres, para que se acerquen a participar de una experiencia con objetivos superiores a la competencia.

Con el cambio de gobierno, el programa que dependía de la Secretaría de Seguridad, pasó a la Dirección de Niñez y Juventud, bajo la dirección política de Laura Verónica Hernández, área que depende de Desarrollo Social.

Ante la falta de fondos, un grupo de 8 profesores reclaman la continuidad del programa barrial: “Desde el 2016 se inició la creación de un convenio con Provincia. Dicho convenio fue firmado y aprobado tanto por el Poder Legislativo como Ejecutivo. Sin embargo el programa nunca pudo acceder a la plata. Luego de averiguaciones pudimos tomar conocimiento que la plata para el programa había sido girada y tenía entrada en la Municipalidad. Con la misma se pensaba adquirir material deportivo, transporte para los torneos y ampliar el equipo de trabajo. Es por esto que en diciembre del 2017, se realiza una selección en la cual se suman al equipo ocho trabajadores, con la promesa de cobrar en dos meses”.

En ese sentido, los trabajadores explicaron que “a mediados de junio nos encontramos sin poder dar inicio al torneo que característico del programa, debido entre otras cosas a la falta de material deportivo y el transporte necesario. A su vez en muchos de los barrios se tuvo que suspender los entrenamientos, debido que hasta el día de la fecha los 8 trabajadores no sólo no han cobrado por lo trabajado, sino que aún no han firmado los contratos. Una vez más el estado deja en banda a las y los jóvenes de nuestra ciudad”, reclamaron.

“Luego del pedido de múltiples reclamos a la responsable política de la dirección y ninguna respuesta, nos vemos en la obligación de denunciar el vaciamiento del programa, el cual a su vez no cuenta más con el convenio de provincia, seguramente a causas de las internas políticas del partido que actualmente conduce la Municipalidad”.

Denuncian el vaciamiento del programa barrial

Ramón Aquino, presidente del Club Atlético Parque Palermo, denunció en diálogo con 0223, que “la Provincia giró el dinero por las becas de unos 200 chicos de los barrios Villa Evita, Parque Hermoso, La Herradura, Pueyrredon. En 2017 fueron 900.000 pesos y en los que va del 2018, unos 200.000 pesos. Sin embargo hay 8 profesores que siguen bajando a los barrios a trabajar y estar con los chicos, sin cobrar un peso. Tienen un compromiso social impresionante y por eso siguen viniendo pero la situación no da para más", admitió Aquino.